Запугивали продавцов шампурами: в Житомире подростки ограбили по меньшей мере 5 магазинов (видео)

В Житомире группа подростков устроила серию дерзких нападений на местные магазины. По данным правоохранителей, на их счету по меньшей мере пять эпизодов краж и повреждения имущества, во время которых они не только похищали товары, но и запугивали работников и посетителей.

Как говорится в эфире "Единых новостей", подобные инциденты начали фиксировать в начале мая, когда в городе один за другим начали появляться сообщения о так называемой "детской банде", которая грабит торговые точки. Речь идет о продуктовых магазинах, вейпшопах и других магазинах. В частности, в местных пабликах распространялись записи с камер наблюдения, на которых видно, как несовершеннолетние быстро забегают в помещение, хватают товары и убегают.

Одна из потерпевших, местная жительница Ирина, рассказала, что во время одного из таких нападений подростки действовали агрессивно и хаотично. По ее словам, они разбежались по магазину, хватали все, что попадалось под руку, и нецензурно выражались. Впоследствии один из них, как утверждает женщина, применил перцовый газ — из-за этого она долгое время чувствовала сильную боль в горле, а продавщице даже пришлось обращаться за медицинской помощью. Кроме того, нападавшие, по ее словам, демонстрировали предметы, похожие на шампуры, и угрожали присутствующим.

Відео дня

Первый задокументированный случай произошел в продуктовом магазине, после чего подростки продолжили серию нападений на другие торговые точки. Чаще всего они действовали днем, однако впоследствии решились и на ночное преступление — проникновение в мотомагазин. Там они разбили окно камнем, ворвались внутрь и пытались вынести технику. Однако из-за спешки или нехватки сил им не удалось забрать большие вещи.

Не найдя наличных, подростки, по словам работников, забрали два мотошлема — стоимостью примерно 3 тысячи и более 5 тысяч гривен. Менеджер магазина Андрей рассказал, что вся "операция" длилась около трех минут: сигнализация сработала почти сразу, охрану вызвали оперативно, однако когда те прибыли, нападавшие уже скрылись.

В полиции сообщают, что всего зафиксировано более пяти подобных случаев. По предварительным данным следствия, в группу входят трое братьев и двое их товарищей. Также установлено, что родителей несовершеннолетних уже неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей — в соответствии со статьей 184 КУоАП.

Правоохранители отмечают, что сейчас дети находятся под наблюдением законных представителей, однако рассматривается вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания несовершеннолетних в семьях. После начала следственных действий новые нападения в городе прекратились. В то же время местные жители признаются, что до сих пор с осторожностью относятся к подростковым компаниям в магазинах и невольно оглядываются, когда слышат детские голоса.

Напомним, что в Полтаве подростки ради развлечения намеренно выключали электроэнергию в многоквартирных домах в периоды частых отключений света из-за атак ВС РФ по энергетическим объектам. По данным местных пабликов, они залезали в электрощитки и оставляли жителей без света.

Также Фокус писал, что в Варшаве украинские подростки, которые приехали в Польшу из-за войны, часто попадают в конфликтные ситуации, из-за которых приходится вмешиваться полиции. Речь идет о драках, спорах с прохожими и опасных играх в общественных местах, в частности в Свентокшиском парке.