Залякували продавців шампурами: у Житомирі підлітки пограбували щонайменше 5 магазинів (відео)

У Житомирі група підлітків влаштувала серію зухвалих нападів на місцеві магазини. За даними правоохоронців, на їхньому рахунку щонайменше п’ять епізодів крадіжок і пошкодження майна, під час яких вони не лише викрадали товари, а й залякували працівників і відвідувачів.

Як йдеться в ефірі "Єдиних новин", подібні інциденти почали фіксувати на початку травня, коли в місті один за одним почали з’являтися повідомлення про так звану "дитячу банду", яка грабує торгові точки. Йдеться про продуктові магазини, вейпшопи та інші крамниці. Зокрема, у місцевих пабліках поширювалися записи з камер спостереження, на яких видно, як неповнолітні швидко забігають у приміщення, хапають товари та тікають.

Одна з потерпілих, місцева мешканка Ірина, розповіла, що під час одного з таких нападів підлітки діяли агресивно та хаотично. За її словами, вони розбіглися по магазину, хапали все, що траплялося під руку, та нецензурно висловлювалися. Згодом один із них, як стверджує жінка, застосував перцевий газ — через це вона тривалий час відчувала сильний біль у горлі, а продавчині навіть довелося звертатися по медичну допомогу. Окрім того, нападники, за її словами, демонстрували предмети, схожі на шампури, та погрожували присутнім.

Перший задокументований випадок стався у продуктовому магазині, після чого підлітки продовжили серію нападів на інші торгові точки. Найчастіше вони діяли вдень, однак згодом зважилися й на нічний злочин — проникнення до мотомагазину. Там вони розбили вікно каменем, увірвалися всередину та намагалися винести техніку. Проте через поспіх або брак сил їм не вдалося забрати великі речі.

Не знайшовши готівки, підлітки, за словами працівників, забрали два мотошоломи — вартістю приблизно 3 тисячі та понад 5 тисяч гривень. Менеджер магазину Андрій розповів, що вся "операція" тривала близько трьох хвилин: сигналізація спрацювала майже одразу, охорону викликали оперативно, однак коли ті прибули, нападники вже зникли.

У поліції повідомляють, що загалом зафіксовано понад п’ять подібних випадків. За попередніми даними слідства, до групи входять троє братів та двоє їхніх товаришів. Також встановлено, що батьків неповнолітніх уже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків — відповідно до статті 184 КУпАП.

Правоохоронці зазначають, що наразі діти перебувають під наглядом законних представників, однак розглядається питання щодо доцільності подальшого перебування неповнолітніх у сім’ях. Після початку слідчих дій нові напади у місті припинилися. Водночас місцеві жителі зізнаються, що досі з обережністю ставляться до підліткових компаній у магазинах і мимоволі озираються, коли чують дитячі голоси.

