Україні загрожує спалах кору, здоров'я українців погіршується через війну, — ВООЗ

7 із 10 українців скаржаться на погіршення самопочуття, яке у багатьох супроводжується інсультами та інфарктами.

Головними причинами цього є хронічний стрес через війну, який спричиняє погіршення сну та тривожність, а також життя в постійній напрузі та небезпеці, пояснив у розмові з "РБК-Україна" представник Всесвітньої організації охорони здоров’я та голова офісу ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

Він наголошує, що стрес впливає як на фізичний, так і на психічний стан українців.

"За даними наших досліджень, двоє з трьох осіб зазначають, що їхній стан здоров’я погіршився порівняно з довоєнним періодом. Згідно з опитуваннями ВООЗ, близько 70 % дорослих повідомили, що їхнє здоров’я погіршилося порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення, а наприкінці 2025 року половина дорослого населення зазначила, що стан їхнього здоров’я погіршився минулого року", — констатує Хабіхт.

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Як стрес впливає на організм українців?

Найпоширенішими проблемами були порушення сну (72%), головний біль та мігрень (59%), а також симптоми тривоги, депресії та посттравматичного стресового розладу (54%).

Співрозмовник видання зазначає, що стрес, накопичений за останні чотири роки, та тривале життя в умовах війни вже позначаються на зростанні поширеності хронічних неінфекційних захворювань.

"Кількість госпіталізацій через інсульт зросла на 11%, а через інфаркт — на 7%. Ми також бачимо, що проблеми зі здоров’ям частіше спостерігаються серед внутрішньо переміщених осіб порівняно з місцевими громадами, адже вони були змушені покинути свої домівки та шукати притулку", — пояснює представник ВООЗ в Україні.

Національна служба охорони здоров’я України констатує, що кількість соматичних захворювань, пов’язаних зі стресом, суттєво зросла. Наприклад, у неврології кількість встановлених діагнозів збільшилася більш ніж утричі порівняно з 2022 роком.

Хабіхт наводить ще дві проблеми, які негативно позначаються на здоров’ї українців. Перша — нестача медиків та їхнє професійне вигорання, що стає дедалі гострішою проблемою. Друга — люди часто відкладають візит до лікарні до останнього, що, у свою чергу, поглиблює проблеми зі здоров’ям, які можна було б вирішити, якби їх виявили на ранній стадії.

Вакцинація під час війни: чому її не можна ігнорувати?

Окремо експерт зупинився на питанні вакцинації, оскільки під час війни багато хто не приділяє цьому питанню належної уваги, думаючи насамперед про безпеку та про те, як захиститися від обстрілів. Однак імунізація не є чимось окремим від виживання — вона є його невід’ємною частиною.

"На жаль, під час повномасштабної війни було зареєстровано летальні випадки кору, дифтерії та інших інфекцій, що піддаються профілактиці за допомогою вакцин. Війна лише підвищує ризик поширення інфекційних захворювань. Переміщення населення, перебування людей у переповнених укриттях, постійний стрес та перебої в роботі системи охорони здоров’я створюють умови, за яких інфекції поширюються набагато швидше", — каже він.

Нагадаємо, найздоровіша людина на землі Брайан Джонсон заявив, що він невиліковно хворий.

Також повідомлялося, що через війну українці втратили майже годину сну.