Найздоровіша людина на землі невиліковно хвора: що відомо про діагноз Брайана Джонсона

48-річний американський ІТ-мільйонер Брайан Джонсон, який одержимий ідеєю повернути собі тіло 18-річного і витрачає майже $2 мільйони на рік на боротьбу зі старінням, зізнався, що невиліковно хворий.

У підприємця діагностували аутоімунний гастрит (АІГ) — рідкісне захворювання, при якому імунна система організму атакує слизову оболонку шлунка. Про це Джонсон відверто написав у Х.

"Погана новина №1: у мене аутоімунне захворювання. Мій шлунок пожирає сам себе. Погана новина №2: це також трапляється у 2–5% людей. Ймовірно, їх більше, тому що це захворювання приховане", — йдеться у публікації.

За словами бізнесмена, хвороба часто розвивається непомітно і може призвести до дефіциту заліза, анемії та навіть підвищеного ризику раку шлунка, якщо її вчасно не виявити.

Біохакер припускає, що хвороба, ймовірно, прогресувала непомітно протягом багатьох років. Хоча у 21 рік йому поставили діагноз "гіпотиреоз", і він контролював його за допомогою гормональної замісної терапії, інше приховане аутоімунне захворювання непомітно уражало його шлунок.

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Понад 10 років лікарі неодноразово не звертали уваги на його постійно низький рівень феритину, оскільки рівень гемоглобіну залишався в межах норми.

Незважаючи на спроби вживати різні добавки, що містять залізо, змінити раціон та застосувати інші методи лікування, запаси заліза в його організмі так і не відновилися.

Як у біохакера діагностували аутоімунний гастрит

Прорив стався після того, як Джонсон переглянув склад своєї медичної команди, котра призначила двосторонню ендоскопію, аналізи крові та численні біопсії шлунка.

Аналіз крові виявив наявність антитіл до парієтальних клітин, рівень яких майже вп’ятеро перевищував норму, а біопсія шлунка підтвердила ранню стадію аутоімунного гастриту. Результати колоноскопії виявилися цілком нормальними, що дозволило виключити приховану внутрішню кровотечу.

Джонсон наголошує, що діагноз також пояснив зв’язок між його захворюванням щитовидної залози та хронічним дефіцитом заліза — поєднання, яке лікарі називають тиреогастричним синдромом.

Джонсон активно пропагує здоровий спосіб життя

Діагноз Брайана Джонсона: прогнози лікарів

Підприємець пише, що його діагноз був особливо складним, оскільки традиційна медицина вважає аутоімунний гастрит невиліковним захворюванням, яке можна лише контролювати, а не вилікувати.

Після внутрішньовенного введення 1000 мг моноферричного заліза його дефіцит заліза було усунуто, але тепер йому доведеться перебувати під довічним наглядом щодо дефіциту вітамінів та ризику розвитку раку шлунка.

Хвороба Брайана Джонсона: що далі

Замість того, щоб змиритися з діагнозом, Джонсон каже, що збирає команду дослідників для пошуку ліків. Його команда планує ретельно відстежувати маркери захворювання, вивчаючи експериментальні методи лікування — від імуномодулюючих препаратів до передових методів лікування з використанням Т-клітин та методів, розроблених за допомогою штучного інтелекту.

Американець уточнив, що багато з цих підходів залишаються експериментальними і не є затвердженими методами лікування.

Свій допис він завершив попередженням:

"Відсутність симптомів не означає, що людина здорова", — написав він, закликаючи людей не ігнорувати планові медичні огляди лише тому, що вони почуваються добре. Джонсон наголосив на тому, що рання діагностика може мати вирішальне значення навіть у разі невиліковних захворювань.

Нагадаємо, що у травні 2023 року Брайан Джонсон ввів собі кров свого сина-підлітка, щоб змінити свій біологічний вік.

У липні 2023 року Джонсон зізнався, що хоче встановити світовий рекорд, змінивши свій епігенетичний вік на 5,1 року.