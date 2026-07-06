Самый здоровый человек на земле неизлечимо болен: что известно о диагнозе Брайана Джонсона

48-летний американский IT-миллионер Брайан Джонсон, который одержим идеей вернуть себе тело 18-летнего и тратит почти $2 миллиона в год на борьбу со старением, признался, что неизлечимо болен.

У предпринимателя диагностирован аутоиммунный гастрит (АИГ) — редкое заболевание, при котором иммунная система организма атакует слизистую оболочку желудка. Об этом Джонсон откровенно написал в Х.

"Плохая новость №1: у меня аутоиммунное заболевание. Мой желудок пожирает сам себя. Плохая новость №2: это также есть у 2–5% людей. Вероятно, их больше, потому что это заболевание скрывается", — говорится в публикации.

По словам бизнесмена, болезнь часто развивается незаметно и может привести к дефициту железа, анемии и даже повышенному риску рака желудка, если ее не обнаружить вовремя.

Биохакер предполагает, что болезнь, вероятно, прогрессировала незаметно в течение многих лет. Хотя в 21 год ему был поставлен диагноз "гипотиреоз", и он контролировал его с помощью гормональной заместительной терапии, другое скрытое аутоиммунное заболевание незаметно повреждало его желудок.

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Более 10 лет врачи неоднократно игнорировали его постоянно низкий уровень ферритина, поскольку уровень гемоглобина оставался в норме.

Несмотря на попытки применения различных железосодержащих добавок, изменения в диете и другие методы лечения, запасы железа в его организме так и не восстановились.

Как у биохакера диагностировали аутоиммунный гастрит

Прорыв произошел после того, как Джонсон пересмотрел состав своей медицинской команды, которая назначила двустороннюю эндоскопию, анализы крови и множественные биопсии желудка.

Анализ крови показал наличие антител к париетальным клеткам, почти в пять раз превышающее норму, а биопсия желудка подтвердила раннюю стадию аутоиммунного гастрита. Результаты колоноскопии оказались совершенно нормальными, исключив скрытое внутреннее кровотечение.

Джонсон подчеркивает, что диагноз также объяснил связь между его заболеванием щитовидной железы и хроническим дефицитом железа — сочетание, которое врачи называют тиреогастрическим синдромом.

Джонсон активно пропагандирует здоровый образ жизни

Диагноз Брайана Джонсона: прогнозы врачей

Предприниматель пишет, что его диагноз был особенно сложным, потому что традиционная медицина считает аутоиммунный гастрит неизлечимым заболеванием, которое можно только контролировать, а не обратить вспять.

После внутривенного введения 1000 мг моноферрического железа его дефицит железа был устранен, но теперь ему предстоит пожизненное наблюдение на предмет дефицита витаминов и риска развития рака желудка.

Болезнь Брайана Джонсона: что дальше

Вместо того чтобы смириться с диагнозом, Джонсон говорит, что собирает исследователей для поиска лекарства. Его команда планирует внимательно отслеживать маркеры заболевания, изучая экспериментальные методы лечения, начиная от иммуномодулирующих препаратов и заканчивая передовыми методами лечения с использованием Т-клеток и методами лечения, разработанными с помощью ИИ.

Американец уточнил, что многие из этих подходов остаются экспериментальными и не являются утвержденными методами лечения.

Свой пост он завершил предупреждением:

"Отсутствие симптомов не означает наличие здоровья", — написал он, призывая людей не игнорировать плановые медицинские осмотры только потому, что они чувствуют себя хорошо. Джонсон акцентировал на том, что ранняя диагностика может иметь решающее значение даже в случае неизлечимых заболеваний.

Напомним, в мае 2023 года Брайан Джонсон ввел себе кровь сына-подростка, чтобы изменить свой биологический возраст.

В июле 2023 года Джонсон признался, что хочет установить мировой рекорд, изменив свой эпигенетический возраст на 5,1 года.