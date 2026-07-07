Украине грозит вспышка кори, здоровье украинцев ухудшается из-за войны, — ВОЗ

7 из 10 украинцев жалуются на ухудшение самочувствия, которое у многих сопровождается инсультами и инфарктами.

Главными причинами этого являются хронический стресс из-за войны, который провоцирует ухудшение сна и тревожность, а также жизнь в постоянной настороденности и опасность, объяснил в беседе с "РБК-Украина" представитель Всемирной организации здравоохранения и глава офиса ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

Он подчеркивает, что стресс влияет как на физическое, так и на психическое состояние украинцев.

"По данным наших исследований, двое из трех человек сообщают, что их состояние здоровья ухудшилось по сравнению с довоенным периодом. Согласно опросам ВОЗ, около 70% взрослых сообщили, что их здоровье ухудшилось по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения, а в конце 2025 года половина взрослого населения отметила, что состояние их здоровья ухудшилось в прошлом году", — констатирует Хабихт.

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Как стресс влияет на организмы украинцев?

Наиболее распространенными проблемами были нарушения сна (72%), головные боли и мигрень (59%), а также симптомы тревоги, депрессии и посттравматического стрессового расстройства (54%).

Собеседник издания отмечает, что накопленный за последние четыре года стресс и продолжительная жизнь в условиях войны уже проявляются в росте распространенности хронических неинфекционных заболеваний.

"Количество госпитализаций из-за инсульта выросло на 11%, а из-за инфаркта – на 7%. Мы также видим, что проблемы со здоровьем чаще наблюдаются среди внутренне перемещенных лиц по сравнению с местными общинами, ведь они были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища", — объясняет представитель ВОЗ в Украине.

Национальная служба здоровья Украины констатирует, что количество соматических заболеваний, связанных со стрессом, существенно возросло. Например, в неврологии количество установленных диагнозов увеличилось более чем втрое по сравнению с 2022 годом.

Хабихт озвучивает еще две проблемы, которые не лучшим образом влияют на здоровье украинцев. Первая — нехватка и профессиональное выгорание медиков, который ощущается все острее. Вторая — люди часто откладывают до последнего визит в больницу, что, в свою очередь, усугубляет проблемы со здоровьем, которые можно было бы решить в случае выявления на ранней стадии.

Вакцинация во время войны: почему ее нельзя игнорировать?

Отдельно эксперт остановился на вопросе вакцинации, поскольку во время войны многие не уделяют должного внимания этому вопросу, думая в первую очередь о безопасности и как защититься от обстрелов. Однако иммунизация не является чем-то отдельным от выживания — она является его неотъемлемой частью.

"К сожалению, во время полномасштабной войны были зарегистрированы смертельные случаи кори, дифтерии и других вакциноуправляемых инфекций. Война только повышает риск распространения инфекционных заболеваний. Перемещение населения, пребывание людей в переполненных укрытиях, постоянный стресс и перебои в работе системы здравоохранения создают условия, при которых инфекции распространяются гораздо быстрее", — говорит он.

Напомним, самый здоровый человек на земле Брайан Джонсон заявил, что он неизлечимо болен.

Также сообщалось, что из-за войны украинцы лишились почти часа сна.