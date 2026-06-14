Воздушные тревоги и стресс: ученые установили, что из-за войны украинцы лишились почти часа сна

Война повлияла на здоровье украинцев, в частности работающего населения. Эта трансформация произошла из-за изменения условий труда и отдыха.

Продолжающаяся в Украине война коренным образом изменила условия труда работающих людей. Об этом в беседе с "РБК-Украина" рассказал генеральный директор ГУ "Института медицины труда им. Ю. И. Кундиева НАМН Украины" Богдан Божук.

По его словам, к "обычным" профессиональным рискам добавились воздушные тревоги, вынужденные перемещения, перебои с энергоснабжением, хронический стресс и нарушение режима труда и отдыха.

"Наши исследования показывают, что украинцы теперь спят, в среднем, на 40 минут меньше", — рассказал Богдан Божук.

Если добавить к этому "набору" экономическую неопределенность, которую могут испытывать украинцы, в результате мы получаем постоянное психоэмоциональное перенапряжение, повышенную тревожность и хроническую эмоциональную усталость. Они приводят к обострению хронических сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, патологий пищеварительной системы и т. д., — констатировал специалист.

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В то же время число чисто профессиональных заболеваний сократилось. По данным Центра общественного здоровья, в 2025 году такой диагноз был поставлен лишь около 1 тысяче украинцев. Однако снижение количества зарегистрированных случаев не означает, что условия труда на производстве стали более безопасными.

Просто традиционно больше всего от профессиональных заболеваний страдают шахтеры и металлурги, но многие подобные предприятия приостановили работу, численность работников в этой сфере сократилась, поэтому выявленных случаев стало меньше, отметил ученый в области организации здравоохранения.

Напомним, что трудовые мигранты отказываются работать в Харьковской области за зарплату свыше 40 тыс. гривен. Основной причиной отказов является близость региона к зоне боевых действий и нежелание выполнять работу в условиях повышенного риска.

Кроме того, Фокус выяснял, почему женщинам предлагают работу в тяжелых условиях, но не готовы платить столько же, сколько мужчинам.