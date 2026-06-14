Повітряні тривоги та стрес: науковці встановили, що українці втратили майже годину сну через війну

Війна внесла свої корективи у здоров'я українців, зокрема працюючого населення. Трансформація відбулася через зміни умов праці та відпочинку.

Війна, яка триває в Україні, докорінно змінила умови праці робітників. Про це в розмові з "РБК-Україна" розповів генеральний директор ДУ "Інституту медицини праці ім. Ю. І. Кундієва НАМН України" Богдан Божук.

За його словами, до "звичайних" професійних ризиків додалися повітряні тривоги, вимушені переміщення, перебої енергопостачання, хронічний стрес та порушення режиму праці й відпочинку.

"Наші дослідження свідчать, що українці тепер сплять, у середньому, на 40 хвилин менше", — розповів Богдан Божук.

Якщо додати до цього "набору" економічну невизначеність, яку можуть відчувати українці, у результаті отримуємо постійне психоемоційне перенапруження, підвищену тривожність та хронічну емоційну втому. Вони призводять до загострення хронічних серцево-судинних та ендокринних хвороб, патологій системи травлення тощо, — констатував фахівець.

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Водночас, суто професійних захворювань стало менше. За даними Центру громадського здоров’я, у 2025 році такий діагноз отримали лише близько 1 тисячі українців. Утім, зниження кількості зафіксованих випадків не означає, що умови праці на виробництві стали безпечнішими.

Просто традиційно найбільше від професійних хвороб потерпають шахтарі та металурги, але багато подібних підприємств призупинили роботу, чисельність працівників у сфері скоротилася, тому виявлених випадків стало менше, зазначив науковець в галузі організації охорони здоров'я.

Нагадаємо, трудові мігранти не погоджуються працювати у Харківській області за зарплату у понад 40 тис гривень. Основною причиною відмов є близькість регіону до зони бойових дій та небажання виконувати роботи в умовах підвищеного ризику.

Також Фокус розбирався, чому жінкам пропонують роботу з важкими умовами праці, але не готові платити як чоловікам.