Діти поблизу Полтави розфарбовували живих поні: у мережі розгорівся скандал (відео)

Користувачі обурені кадрами, на яких діти розмальовують двух поні фарбами. Вони вважають таки дії неприпустимими.

Це відбувалося в одному із заміських комплексів у Полтавській області, а знімки з тваринами опублікував користувач Threads.

"Balka Eco Club під Полтавою дозволив дітям розмальовувати живих поні фарбами, а після цього діти цілим натовпом бігали за ними й ганяли тварин по території. Замість того, щоб вчити дітей поваги до тварин, їм показали, що над ними можна знущатися заради розваги. Це не мило і не весело — це неприпустиме ставлення до живих істот, яке не повинно залишатися безкарним", — обурюється автор допису під ніком noema.hey.

У коментарях під публікацією на цю ситуацію відреагувала благодійна організація із захисту тварин UAnimals, наголосивши, що таке неприпустимо.

Відео дня

"Експлуатація тварин — це жорстокість і біль, і жахливо бачити, як дітей навчають такому ставленню до них. Відповідальність за таку поведінку лежить насамперед на дорослих", — йдеться у коментарі.

Захисники тварин пообіцяли передати всю інформацію юристам, оскільки, як наголошують активісти, таке ставлення до тварин не може бути нормою чи частиною розваг:

"Експлуатація — це насильство без винятків".

Під публікацією розгорілася палка суперечка, в якій читачі засуджували те, що відбувається.

Що кажуть організатори заходу

Незабаром у дискусію втрутився, судячи з усього, хтось із співробітників комплексу. Користувач під ніком m.bashun пише, що всі звинувачення на адресу організаторів заходу є безпідставними.

"Розумію, що зі сторони це могло виглядати незвично. Але перш ніж звинувачувати когось у жорстокому поводженні з тваринами, варто хоча б розібратися в ситуації", — зазначає авторка.

За її словами, це був дитячий конкурс, під час якого поні розмальовували спеціальними фарбами.

"Після завершення заходу діти самі із задоволенням допомогли змити фарбу. На цьому історія закінчилася", — йдеться у коментарі.

Також вона звертає увагу на те, що "поні на відео спокійні, розслаблені, без ознак страху чи дискомфорту".

"Якщо хтось справді турбується про наших тварин, а не просто шукає привід для гучних публікацій, запрошуємо на конюшню. Приїжджайте й подивіться на власні очі, в яких умовах живуть наші поні, як про них піклуються і скільки любові та праці вкладається в їхній догляд щодня", — додала авторка.

Вона попросила приділяти більше часу перевірці інформації:

"Найсумніше, що для багатьох сьогодні набагато простіше викликати хвилю обурення, ніж перевірити факти. Саме така токсичність і звичка засуджувати, не розуміючи суті, руйнують здорове суспільство набагато більше, ніж дитячий малюнок безпечною фарбою на поні".

Нагадаємо, що в Індії фермер перетворив собаку на "тигра".

Також повідомлялося, що в зоопарку розфарбували осла під дику тварину і наразилися на критику.