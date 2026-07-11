Дети под Полтавой раскрашивали живых пони: в сети гремит скандал (видео)
Пользователи возмущены кадрами, на которых дети разрисовывают двух красок пони. Они считают действия недопустимыми.
Это происходило в одном из загородных комплексов в Полтавской области, а кадры с животными опубликовал пользователь Threads.
"Balka Eco Club под Полтавой позволил детям разрисовывать живых пони красками, а после этого дети целой толпой бегали за ними и гоняли животных по территории. Вместо того чтобы обучать детей уважению к животным, им показали, что над ними можно издеваться ради развлечения. Это не мило и не весело — это недопустимое отношение к живым существам, которое не должно оставаться безнаказанным", — возмущается автор поста под ником noema.hey.
В комментариях под публикацией на ситуацию отреагировали в благотворительной зоозащитной организации UAnimals, подчеркнув, что подобное недопустимо.
"Эксплуатация животных — это жестокость и боль, и ужасно видеть, как детей обучают такому отношению к ним. Ответственность за такое поведение лежит прежде всего на взрослых", — говорится в комментарии.
Зоозащитники пообещали передать всю информацию юристам, поскольку, подчеркивают активисты, такое отношение к животным не может быть нормой или частью развлечений:
"Эксплуатация — это насилие без исключений".
Под публикацией разгорелся горячий спор, в котором читатели осуждали происходящее.
Что говорят организаторы мероприятия
Вскоре в обсуждения вмешался, судя по всему, кто-то из сотрудников комплекса. Пользователь под ником m.bashun пишет о том, что все обвинения в сторону организаторов мероприятия не имеют основания.
"Понимаю, что со стороны это могло выглядеть необычно. Но прежде чем винить кого-то в жестоком обращении с животными, стоит хотя бы разобраться в ситуации", — отмечает автор.
По ее словам, это был детский конкурс, во время которого пони украшали специальными красками.
"После завершения мероприятия сами дети с удовольствием помогли смыть краску. На этом история закончилась", — говорится в комментарии.
Также она указывает на тот момент, что "пони на видео спокойны, расслаблены, без признаков страха или дискомфорта".
"Если кто-то действительно волнуется за наших животных, а не просто ищет повод для громкой корреспонденции, приглашаем на конюшню. Приезжайте и посмотрите своими глазами, в каких условиях живут наши пони, как о них заботятся и сколько любви и труда вкладывается в их уход ежедневно", — добавила автор.
Она попросила больше времени уделять проверке информации:
"Печальнее всего, что для многих сегодня гораздо проще создать волну возмущения, чем проверить факты. Именно такая токсичность и привычка осуждать без понимания разрушают здоровое общество гораздо больше, чемдетский рисунок безопасной краской на пони".
Напомним, в Индии фермер превратил собаку в "тигра".
Также сообщалось, что в зоопарке раскрасили осла под дикое животное и нарвались на критику.