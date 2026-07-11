Дети под Полтавой раскрашивали живых пони: в сети гремит скандал (видео)

Пользователи возмущены кадрами, на которых дети разрисовывают двух красок пони. Они считают действия недопустимыми.

Это происходило в одном из загородных комплексов в Полтавской области, а кадры с животными опубликовал пользователь Threads.

"Balka Eco Club под Полтавой позволил детям разрисовывать живых пони красками, а после этого дети целой толпой бегали за ними и гоняли животных по территории. Вместо того чтобы обучать детей уважению к животным, им показали, что над ними можно издеваться ради развлечения. Это не мило и не весело — это недопустимое отношение к живым существам, которое не должно оставаться безнаказанным", — возмущается автор поста под ником noema.hey.

В комментариях под публикацией на ситуацию отреагировали в благотворительной зоозащитной организации UAnimals, подчеркнув, что подобное недопустимо.

Відео дня

"Эксплуатация животных — это жестокость и боль, и ужасно видеть, как детей обучают такому отношению к ним. Ответственность за такое поведение лежит прежде всего на взрослых", — говорится в комментарии.

Зоозащитники пообещали передать всю информацию юристам, поскольку, подчеркивают активисты, такое отношение к животным не может быть нормой или частью развлечений:

"Эксплуатация — это насилие без исключений".

Под публикацией разгорелся горячий спор, в котором читатели осуждали происходящее.

Что говорят организаторы мероприятия

Вскоре в обсуждения вмешался, судя по всему, кто-то из сотрудников комплекса. Пользователь под ником m.bashun пишет о том, что все обвинения в сторону организаторов мероприятия не имеют основания.

"Понимаю, что со стороны это могло выглядеть необычно. Но прежде чем винить кого-то в жестоком обращении с животными, стоит хотя бы разобраться в ситуации", — отмечает автор.

По ее словам, это был детский конкурс, во время которого пони украшали специальными красками.

"После завершения мероприятия сами дети с удовольствием помогли смыть краску. На этом история закончилась", — говорится в комментарии.

Также она указывает на тот момент, что "пони на видео спокойны, расслаблены, без признаков страха или дискомфорта".

"Если кто-то действительно волнуется за наших животных, а не просто ищет повод для громкой корреспонденции, приглашаем на конюшню. Приезжайте и посмотрите своими глазами, в каких условиях живут наши пони, как о них заботятся и сколько любви и труда вкладывается в их уход ежедневно", — добавила автор.

Она попросила больше времени уделять проверке информации:

"Печальнее всего, что для многих сегодня гораздо проще создать волну возмущения, чем проверить факты. Именно такая токсичность и привычка осуждать без понимания разрушают здоровое общество гораздо больше, чемдетский рисунок безопасной краской на пони".

Напомним, в Индии фермер превратил собаку в "тигра".

Также сообщалось, что в зоопарке раскрасили осла под дикое животное и нарвались на критику.