В Индии фермер превратил собаку в "тигра": зачем он это сделал (фото)

Журналисты уточнили, что шерсть собаки разрисовали безопасной краской. Кроме того, фермер разместил на поле фотографии настоящих тигров.

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Фермер из индийского штата Карнатака Срикант Гоуда раскрасил своего пса в цвета тигра, чтобы отпугивать обезьян, которые опустошали его угодья. Об этом пишет женский журнал Storinka.

Мужчина устал от постоянных набегов обезьяньих стай, которые уничтожали урожай. Гоуда ранее слышал, что другой фермер использовал для этой цели игрушечного тигра, но решил разрисовать своего пса, чтобы иметь более мощный эффект на вредителей.

На шкуре пса фермер нарисовал характерные для тигра черные полоски. Журналисты отметили, что собаку разрисовали безопасной краской для волос, которая может продержаться месяц.

Фермер разрисовал собаку в тигра Фото: storinka.com.ua

Гоуда также разместил на фермерском поле постеры с изображением своей "тигроособаки", а также настоящих тигров.

Фермер разрисовал собаку в тигра Фото: storinka.com.ua

"Странный метод неожиданно оказался действенным. И теперь его хитрость взяли на вооружение другие фермеры — соседи Сриката", — отметили авторы материала.

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