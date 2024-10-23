В Індії фермер перетворив собаку на "тигра": навіщо він це зробив (фото)

Журналісти уточнили, що шерсть собаки розмалювали безпечною фарбою. Крім того, фермер розмістив на полі фотографії справжніх тигрів.

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Фермер з індійського штату Карнатака Срикант Гоуда розфарбував свого пса у кольори тигра, щоб відлякувати мавп, які спустошували його угіддя. Про це пише жіночий журнал Storinka.

Чоловік втомився від постійних набігів мавпячих зграй, які знищували урожай. Гоуда раніше чув, що інший фермер використав для цієї мети іграшкового тигра, але вирішив розмалювати свого пса, аби мати потужніший ефект на шкідників.

На шкурі пса фермер намалював характерні для тигра чорні смужки. Журналісти зазначили, що собаку розмалювали безпечною фарбою для волосся, яка може протриматися місяць.

Фермер розмалював собаку у тигра Фото: storinka.com.ua

Гоуда також розмістив на фермерському полі постери із зображенням своєї "тигроособаки", а також справжніх тигрів.

Фермер розмалював собаку у тигра Фото: storinka.com.ua

"Дивний метод несподівано виявився дієвим. І тепер його хитрість взяли на озброєння інші фермери — сусіди Срікату", — зазначили автори матеріалу.

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