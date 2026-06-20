Косплей зебры: в зоопарке раскрасили осла под дикое животное и нарвались на критику (фото)

Сотрудники зоопарка в китайской провинции Шаньдун пытались выдать осла за зебру. Когда же посетители заметили обман, сотрудники парка дикой природы списали все на шутку.

Посетителей китайского зоопарка пытались обмануть, раскрасив осла в вольере "узорами", напоминающими зебру. Об этом сообщает издание Daily Express.

Необычный инцидент произошел в парке дикой природы в Аньцю, расположенном в китайской провинции Шаньдун, и стал популярным в китайских социальных сетях.

На кадрах, которые распространяются в сети, животное очень похоже раскрашено "под зебру", однако обман выдают удлиненные заостренные уши, а также тот факт, что "псевдозебра" находилась вместе с другими ослами в загоне и издавала специфический рев, свойственный только ослам.

После насмешек в интернете в парке развлечений пояснили, что осла просто замаскировали под зебру, отметив, что персонал заведения никогда не утверждал, что в загоне находится настоящая зебра.

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Осел в "костюме" зебры Фото: скриншот

"Мы занимаемся косплеем. Мы никогда не говорили, что это зебра!", — ответили в зоопарке на критику.

В подтверждение своих слов в парке подчеркнули, что возле вольеров даже нет табличек с указанием на зебр.

Сотрудники также рассказали, что ранее они устраивали подобные "перформансы" с несколькими собаками, пытаясь таким образом пошутить и развлечь своих посетителей.

Напомним, что в Великобритании 30-летний мужчина бросил трехлетнего мальчика в вольер с крокодилами в зоопарке. Владелица заведения успела вытащить ребенка из вольера.

Кроме того, Фокус рассказывал, как из зоопарка пришлось выпроводить посетительницу, которая пришла посмотреть на животных вместе со своим попугаем. Птица, которая служила для женщины "эмоциональной поддержкой", неожиданно начала громко ругаться.