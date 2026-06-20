Косплей зебри: зоопарк розфарбував віслюка під дику тварину та нарвався на критику (фото)

Працівники зоопарку у китайській провінції Шаньдун намагалися видати віслюка за зебру. Коли ж відвідувачі помітили обман, співробітники парку дикої природи усе перевели у жарт.

Відвідувачів китайського зоопарку намагалися ошукати, розфарбувавши віслюка у вольєрі "візерунками", які нагадують зебру. Про це інформує видання Daily Express.

Незвичайний інцидент стався в парку дикої природи в Аньцю, розташованому в китайській провінції Шаньдун, і поширився в китайських соціальних мережах.

На кадрах, які розповсюджуються у мережі, тварина дуже схоже розмальована "під зебру", однак обман видають видовжені загострені вуха, а також факт, що "псевдозебра" трималася разом з іншими ослами у загоні та специфічний рев, який видають лише віслюки.

Після глузувань в інтернеті, у парку розваг пояснили, що віслюка просто закамуфлювали під зебру, зазначивши, що персонал закладу ніколи не стверджував, що у загоні справжня зебра.

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Віслюк у "костюмі" зебри Фото: скріншот

"Ми робимо косплей. Ми ніколи не казали, що це зебра!", — відповіли на критику у зоопарку.

У підтвердження власних слів у парку наголосили, що біля вольєрів навіть немає табличок з вказівкою на зебр.

Співробітники також розповіли, що раніше вони проводили подібні "перформанси" на кількох собаках, намагаючись таким чином пожартувати та розважити своїх відвідувачів.

Нагадаємо, у Британії 30-річний чоловік перекинув трирічного хлопчика до вольєра з крокодилами в зоопарку. Власниця закладу встигла витягнути дитину від рептилій.

Також Фокус розповідав, як з зоопарку довелося прогнати відвідувачку, яка прийшла подивитися на вихованців разом зі своєю папугою. Птах, який виконував роль "емоційної підтримки" для жінки, зненацька почав голосно лаятися.