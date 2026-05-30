"Відваліть": жінку з папугою вигнали із зоопарку, коли птах почав лаятися на дітей і тварин

З зоопарку довелося прогнати відвідувачку разом з її папугою, коли той раптом почав лаятися на перехожих та інших звірят. Птах виконував роль "емоційної підтримки".

Скандал спалахнув, коли великий африканський сірий папуга раптом помітив двох ара на території зоопарку. Тоді птах почав розкидатися лайкою в сторону інших, викрикуючи, аби ті "відвалили". Курйозну історію розповіло видання The Sun.

Випадок стався у британському Вашфорді, графство Сомерсет. Керівник зоопарку розповів журналістам, що папуга також кричав на території, наказуючи всім "розмножуватися".

"Спочатку це було досить кумедно. Але зрештою нам довелося попросити власника папуги піти", — пояснив директор.

Керівництво в один момент злякалося, що ара у зоопарку нахапаються нецензурних слів від нього, а тоді почнуть застосовувати лайку до гостей і зокрема до дітей, які найчастіше є відвідувачами цього місця.

Зоопарк, з якого прогнали папугу

Натомість власниця птаха пояснила журналістам, що страждає від тривожних розладів. Через це вона бере із собою пернатого друга всюди, де це тільки можливо. Дівчина каже, що він допомагає їй почуватися впевненіше.

Для чого потрібні тварини емоційної підтримки?

Тварини емоційної підтримки (Emotional Support Animals) — це домашні улюбленці, які забезпечують психологічний комфорт, знімають стрес і допомагають людям із ментальними розладами. Часто вони допомагають долати напади тривожності, депресії чи ПТСР.

Улюбленці можуть бути найрізноманітнішими — від птахів до котів, собак та навіть морських свинок. Їхня головна функція — бути поруч і дарувати відчуття безпеки.

