"Отвалите": женщину с попугаем выгнали из зоопарка, когда птица начала ругаться на детей и животных

Из зоопарка пришлось прогнать посетительницу вместе с ее попугаем, когда тот вдруг начал ругаться на прохожих и других зверушек. Птица выполняла роль "эмоциональной поддержки".

Скандал вспыхнул, когда большой африканский серый попугай вдруг заметил двух ара на территории зоопарка. Тогда птица начала разбрасываться бранью в сторону других, выкрикивая, чтобы те "отвалили". Курьезную историю рассказало издание The Sun.

Случай произошел в британском Вашфорде, графство Сомерсет. Руководитель зоопарка рассказал журналистам, что попугай также кричал на территории, приказывая всем "размножаться".

"Сначала это было довольно забавно. Но в конце концов нам пришлось попросить владельца попугая уйти", — пояснил директор.

Руководство в один момент испугалось, что ара в зоопарке нахватаются нецензурных слов от него, а тогда начнут применять брань к гостям и в частности к детям, которые чаще всего являются посетителями этого места.

Відео дня

Зоопарк, из которого прогнали попугая

Зато владелица птицы объяснила журналистам, что страдает от тревожных расстройств. Поэтому она берет с собой пернатого друга везде, где это только возможно. Девушка говорит, что он помогает ей чувствовать себя увереннее.

Для чего нужны животные эмоциональной поддержки?

Животные эмоциональной поддержки (Emotional Support Animals) — это домашние любимцы, которые обеспечивают психологический комфорт, снимают стресс и помогают людям с ментальными расстройствами. Часто они помогают преодолевать приступы тревожности, депрессии или ПТСР.

Питомцы могут быть самыми разнообразными — от птиц до котов, собак и даже морских свинок. Их главная функция — быть рядом и дарить ощущение безопасности.

Напомним, ранее попугай взорвал сеть талантом поиска вторсырья.

Также известна история, когда попугай-британец исчез на четыре года, а когда вернулся, то заговорил на испанском языке.