Попугай-британец пропал на четыре года, а вернувшись, заговорил на испанском: где его носило

Исследователи поделились историей попугая по кличке Найджел, который разговаривал с британским акцентом, а затем исчез на четыре года. Вернувшись домой, он неожиданно заговорил на испанском языке.

Африканский серый попугай по кличке Найджел, пропавший на четыре года, удивил своего британского владельца — вернувшись домой, птица неожиданно заговорила по-испански, пишет IFLScience.

История началась в 2010 году, когда британец, живущий в Торрансе, Даррен Чик потерял своего пернатого питомца. Известно, что попугай унаследовал от своего хозяина отчетливый британский акцент, но он долгое время не возвращался домой, а потому Чик смирился с тем, что, вероятно, больше никогда не увидит питомца вновь.

Однако четыре года спустя владельцы салона для собак Happy Tails Dog Spa в Торрансе нашли африканского серого попугая и начали поиски его владельца. Это оказалось не так уж просто: изначально посчитали, что птенец принадлежит ветеринару Терезе Микко, которая также искала своего попугая. Но проверка чипа показала, что это вовсе не ее птица.

И все же следы в документах привели исследователей в зоомагазин Animal Lovers в Торрансе. В магазине, к счастью, сохранились старые бумажные записи с номером кольца, прикрепленного к лапе птицы. В результате исследователям все же удалось обнаружить владельца птицы.

Наиболее любопытным оказалось то, что, вернувшись домой Найджел неожиданно заговорил испанскими фразами. Загадкой оставалось то, где все это время провела птица. Однако семья Эрнандес-Смит, живущая неподалеку, увидела статью о попугае и смогла объяснить, где он находился в течение четырех лет после исчезновения, а также его владение испанским языком.

86-летний Рубен Эрнандес, говорящий по-испански из Гватемалы, ухаживал за птицей в своем доме, где проживало несколько поколений его семьи, и именно от него и его семьи попугай перенял свои новые навыки. К слову, пока Найджел жил в этой семье, он получил название Морган — в честь рома.

Отметим, что в конце концов Смит принял решение вернуть своего пернатого питомца в дом, где он провел последние четыре года.

