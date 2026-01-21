Папуга-британець зник на чотири роки, а повернувшись, заговорив іспанською: де його носило

Дослідники поділилися історією папуги на прізвисько Найджел, який розмовляв із британським акцентом, а потім зник на чотири роки. Повернувшись додому, він несподівано заговорив іспанською мовою.

Африканський сірий папуга на прізвисько Найджел, який зник на чотири роки, здивував свого британського власника — повернувшись додому, птах несподівано заговорив іспанською, пише IFLScience.

Історія почалася 2010 року, коли британець, який живе в Торрансі, Даррен Чік втратив свого пернатого вихованця. Відомо, що папуга успадкував від свого господаря виразний британський акцент, але він довгий час не повертався додому, а тому Чік змирився з тим, що, ймовірно, більше ніколи не побачить вихованця знову.

Однак чотири роки потому власники салону для собак Happy Tails Dog Spa в Торрансі знайшли африканського сірого папугу і почали пошуки його власника. Це виявилося не так уже й просто: спочатку вважали, що пташеня належить ветеринару Терезі Мікко, яка також шукала свого папугу. Але перевірка чіпа показала, що це зовсім не її птах.

І все ж сліди в документах привели дослідників до зоомагазину Animal Lovers у Торрансі. У магазині, на щастя, збереглися старі паперові записи з номером кільця, прикріпленого до лапи птаха. У результаті дослідникам все ж вдалося виявити власника птаха.

Найцікавішим виявилося те, що, повернувшись додому, Найджел несподівано заговорив іспанськими фразами. Загадкою залишалося те, де весь цей час провів птах. Однак сім'я Ернандес-Сміт, що живе неподалік, побачила статтю про папугу і змогла пояснити, де він перебував протягом чотирьох років після зникнення, а також його володіння іспанською мовою.

86-річний Рубен Ернандес, який розмовляє іспанською з Гватемали, доглядав за птахом у своєму будинку, де проживало кілька поколінь його сім'ї, і саме від нього і його сім'ї папуга перейняв свої нові навички. До слова, поки Найджел жив у цій родині, він отримав назву Морган — на честь рома.

Зазначимо, що врешті-решт Сміт вирішив повернути свого пернатого улюбленця в будинок, де він провів останні чотири роки.

