"Даже птицы в курсе": попугай взорвал сеть талантом поиска вторсырья (видео)

Житель США рассказал, что ему лопнуло терпение из-за разбросанного мусора из баков в течение нескольких недель. Он решил подождать в "засаде", когда обнаружил неожиданного вора, а кадры с вором рассмешили сеть.

Оказалось, что к постоянному вреду в отношении отходов был причастен местный попугай, который лихо открывал бак и искал что-то ценное, разбрасывая остальной мусор. Кадры с птицей автор ролика разместил в Reddit.

Сообщение мужчины стало популярным — набрало более 6 тысяч реакций и десятки комментариев. По словам автора ролика, он начал замечать, что в течение нескольких недель из его баков кто-то постоянно разбрасывал вокруг мусор.

Когда он решился все выяснить, то засел неподалеку с камерой, чтобы поймать вора. Буквально через несколько минут на место происшествия прилетел белый попугай, который и оказался причастным к "противоправному поведению".

Відео дня

"Наконец поймал того, кто неделями опустошал мои мусорные баки", — написал автор ролика с ником r/Rroytje.

На кадрах видно, как птица с помощью клюва открывает крышку мусорного бака и начинает там искать что-то ценное. Попугай тщательно обходит краем и начинает выбрасывать все то, что ему не понравилось, но когда пернатого поймали "на горячем", тот быстро улетел с места происшествия.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, юзеры не сдерживались в саркастических и смешных комментариях относительно ситуации на видео. Наибольшего одобрения получили такие реплики:

"Вот кто разбирается во вторсырье";

"Даже птицы в курсе, что надо сдавать некоторые вещи на переработку";

"Так-с, что тут у нас есть поесть?";

"Ха, теперь надо баки на замок закрывать";

"Пернатый и хитрый. А мы на воронов жалуемся".

