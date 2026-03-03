"Они что-то планируют": неожиданное "собрание" котов озадачило сеть (фото)

Один пользователь в соцсетях из Нидерландов поделился фотографией с несколькими пушистыми, которые обосновались вместе на заднем дворе его дома. Юзеры сразу заподозрили, что четвероногие явно "что-то задумали".

Автор сообщения указывает, что у котов наверняка происходит "встреча" на удобных креслах. Соответствующее фото разместил пользователь Quintynusdeluxe в Reddit.

Сообщение юзера стало популярным — за почти сутки оно набрало более 51 тысячи реакций и сотни комментариев. На фотографии видно, как группа из пяти пушистых расположилась на стульях заднего двора одного из домов

"У них происходит встреча", — иронично указал автор сообщения.

Собрание пятерых котов рассмешило Интернет Фото: Reddit

Также пользователь рассказывает, что пушистые самовольно появились на заднем дворе. Пользователь предполагает, что группа котов нашла кресла, чтобы удобно устроиться.

"Я их туда даже не сажал. Они просто все вместе решили сесть именно здесь", — резюмирует юзер.

Пока точно неизвестно, где и когда именно была сделана фотография. Учитывая, что автор сообщения указал страну происхождения Нидерланды, то именно здесь была сделана эта фотография.

Реакция пользователей

В комментариях к популярному посту, пользователи саркастически и иронично отреагировали на фотографию с пушистыми. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Они явно что-то задумали";

"Коты-гангстеры решили "пришить" того соседского белого";

"Банда решила просто "отжать" шикарные стулья";

"Они собрали на званый обед. Теперь владельцу надо хорошенько напрячься, чтобы всех хорошо накормить".

