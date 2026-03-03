"Вони щось планують": неочікуване "зібрання" котів спантеличило мережу (фото)

Один користувач у соцмережах з Нідерландів поділився світлиною з кількома пухнастими, які облаштувалися разом на задньому дворі його дому. Юзери відразу запідозрили, що чотирилапі явно "щось задумали".

Автор допису вказує, що в котів напевне відбувається "зустріч" на зручних кріслах. Відповідне фото розмістив користувач Quintynusdeluxe в Reddit.

Повідомлення юзера стало популярним — за майже добу воно набрало понад 51 тисячу реакцій та сотні коментарів. На світлині видно, як група з п'яти пухнастих розташувалася на стільцях заднього двору одного з будинків

"У них відбувається зустріч", — іронічно вказав автор допису.

Збори п'ятьох котів розсмішили Інтернет Фото: Reddit

Також юзер розповідає, що пухнасті самочинно з'явилися на задньому дворі. Дописувач припускає, що група котів знайшла крісла, аби зручно вмоститися.

"Я їх туди навіть не садив. Вони просто всі разом вирішили сісти саме тут", — резюмує юзер.

Наразі точно невідомо, де та коли саме було зроблено світлину. Враховуючи, що автор допису указав країну походження Нідерланди, то саме тут було зроблено цю фотографію.

Реакція користувачів

У коментарях до популярного посту, юзери саркастично й іронічно відреагували на світлину з пухнастими. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Вони явно щось задумали";

"Коти-гангстери вирішили "пришити" того сусідського білого";

"Банда вирішила просто "віджати" шикарні стільці";

"Вони зібрали на званий обід. Тепер власнику треба добряче напружитися, аби всіх добре нагодувати".

