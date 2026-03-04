Четвероногий профи: кот показал мастер-класс по игре на мини-бильярдном столе (видео)

Жительница американского городка Серси (штат Арканзас) заметила своего кота Ретта, который заинтересовался мини-бильярдным столом. Дальнейшие действия пушистого заставили сеть задуматься о таланте четверолапого подопечного женщины.

Ретт сначала долго смотрел на мтил с шариками, пытаясь разбираться, но потом начал играть. Соответствующий ролик был размещен на популярном портале ViralHog в Youtube.

Владелица котика рассказывает, что этот эпизод произошел в далеком 2015-м. На ролике показано, как кот впервые знакомится с мини-бильярдным столом и с большим интересом рассматривает позицию шариков.

Затем он начинает толкать шары лапами, пытаясь загнать их в лузы. Он целенаправленно подталкивает шарики и отслеживает их движение, будто понимает правила, а его маневры выглядят забавно и удивляют зрителей.

"Это видео моего кота Ретта. Однажды на Рождество я подарил ему мини-бильярдный стол и поставил его на пол. Он мгновенно начал играть — лапой загонял шары в лузы!", — комментирует владелица.

Відео дня

Она добавляет, что коту явно понравилась игра, а последним шариком Ретт оставил черную "восьмерку" напоследок. После того, кот победно стал на пустой стол, показывая, что выиграл эту партию.

"С радостью сообщаю, что в этом году Ретту исполнится 16!", — резюмирует владелица пушистого.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, юзеры с юмором и зацарапанием отнеслись к таланту кота. Самыми интересными были следующие реплики:

"Лучшее за весь день";

"После того как первая пуля закатилась, он такой: "Что это за колдовство?";

"Давай, котик, давай!";

"Лучше, чем платное ТВ";

"Пухленький кот выглядит очаровательно".

