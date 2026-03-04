Четвероногий профи: кот показал мастер-класс по игре на мини-бильярдном столе (видео)
Жительница американского городка Серси (штат Арканзас) заметила своего кота Ретта, который заинтересовался мини-бильярдным столом. Дальнейшие действия пушистого заставили сеть задуматься о таланте четверолапого подопечного женщины.
Ретт сначала долго смотрел на мтил с шариками, пытаясь разбираться, но потом начал играть. Соответствующий ролик был размещен на популярном портале ViralHog в Youtube.
Владелица котика рассказывает, что этот эпизод произошел в далеком 2015-м. На ролике показано, как кот впервые знакомится с мини-бильярдным столом и с большим интересом рассматривает позицию шариков.
Затем он начинает толкать шары лапами, пытаясь загнать их в лузы. Он целенаправленно подталкивает шарики и отслеживает их движение, будто понимает правила, а его маневры выглядят забавно и удивляют зрителей.
"Это видео моего кота Ретта. Однажды на Рождество я подарил ему мини-бильярдный стол и поставил его на пол. Он мгновенно начал играть — лапой загонял шары в лузы!", — комментирует владелица.
Она добавляет, что коту явно понравилась игра, а последним шариком Ретт оставил черную "восьмерку" напоследок. После того, кот победно стал на пустой стол, показывая, что выиграл эту партию.
"С радостью сообщаю, что в этом году Ретту исполнится 16!", — резюмирует владелица пушистого.
Реакция соцсетей
В комментариях к популярному ролику, юзеры с юмором и зацарапанием отнеслись к таланту кота. Самыми интересными были следующие реплики:
- "Лучшее за весь день";
- "После того как первая пуля закатилась, он такой: "Что это за колдовство?";
- "Давай, котик, давай!";
- "Лучше, чем платное ТВ";
- "Пухленький кот выглядит очаровательно".
