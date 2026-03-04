Чотирилапий профі: кіт показав майстер-клас з гри на мінібільярдному столі (відео)

Мешканка американського містечка Серсі (штат Арканзас) помітила свого кота Ретта, який зацікавився мінібільярдним столом. Подальші дії пухнастого змусили мережу задуматися про талант чотирилапого підопічного жінки.

Ретт спочатку довго дивився на мтіл з кульками, намагаючись розбіратися, але потім почав грати. Відповідний ролик було розміщено на популярному порталі ViralHog в Youtube.

Власниця котика розповідає, що цей епізод стався в далекому 2015-ому. На ролику показано, як кіт вперше знайомиться з міні-більярдним столом і з неабияким інтересом розглядає позицію кульок.

Потім він починає штовхати кулі лапами, намагаючись загнати їх у лузи. Він цілеспрямовано підштовхує кульки та відстежує їх рух, ніби розуміє правила, а його маневри виглядають кумедно і дивують глядачів.

"Це відео мого кота Ретта. Одного року на Різдво я подарував йому міні-більярдний стіл і поставив його на підлогу. Він миттєво почав гратися — лапою заганяв кулі в лузи!", — коментує власниця.

Вона додає, що котку явно сподобалася гра, а останньою кулькою Ретт залишив чорну "вісімку" наостанок. Після того, кіт переможно став на порожній стіл, показуючи, що виграв цю партію.

"Із радістю повідомляю, що цього року Ретту виповниться 16!", — резюмує власниця пухастого.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, юзери з гумором і зацкавленням поставилися до таланту кота. Найцікавішими були наступні репліки:

"Найкраще за весь день";

"Після того як перша куля закотилася, він така: "Що це за чаклунство?";

"Давай, котику, давай!";

"Краще, ніж платне ТБ";

"Пухкенький кіт виглядає чарівно".

