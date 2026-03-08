"Навіть птахи в курсі": папуга підірвав мережу талантом пошуку вторсировини (відео)

Мешканець США розповів, що йому увірвався терпець через розкидане сміття з баків протягом кількох тижнів. Він вирішив почекати в "засідці", коли виявив неочікуваного злодія, а кадри із злодієм розсмішили мережу.

Виявилося, що до постійної шкоди щодо відходів був причетний місцевий папуга, який хвацько відкривав бак і шукав щось цінне, розкидуючи решту сміття. Кадри з птахом автор ролика розмістив у Reddit.

Повідомлення чоловіка стало популярним — набрало понад 6 тисяч реакцій та десятки коментарів. За словами автора ролика, він почав помічати,що протягом кількох тижнів з його баків хтось постійно розкидав довкола сміття.

Коли він наважився все вияснити, то засів неподалік з камерою, аби впіймати злодія. Буквально за кілька хвилин на місце події прилетів білий папуга, який і виявився причетним до "протиправної поведінки".

Відео дня

"Нарешті впіймав того, хто тижнями спустошував мої сміттєві баки", — написав автор ролика з ніком r/Rroytje.

На кадрах видно, як птаха за допомогою дзьоба відкриває кришку сміттєвого бака та починає там шукати щось цінне. Папуга ретельно обходить краєм і починає викидати все те, що йому було недовподоби, та коли пернатого спіймали "на гарячому", той швидко полетів з місця події.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, юзери не стримувалися в саркастичних і смішних коментарях щодо ситуації на відео. Найбільшого схвалення отримали такі репліки:

"Ось хто розуміється на вторсировині";

"Навіть птахи в курсі, що треба здавати деякі речі на переробку";

"Так-с, що тут у нас є поїсти?";

"Ха, тепер треба баки на замок зачиняти";

"Пернатий і хитрий. А ми на воронів скаржимося".

Раніше Фокус розповідав про те, як неочікуване "зібрання" котів спантеличило мережу. Один користувач у соцмережах з Нідерландів поділився світлиною з кількома пухнастими, які облаштувалися разом на задньому дворі його дому.

Згодом стало відомо, що кіт показав майстер-клас з гри в більярд. Мешканка американського містечка Серсі (штат Арканзас) помітила свого кота Ретта, який зацікавився мінібільярдним столом.