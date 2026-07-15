Назвали 10 найкращих приватних університетів України у 2026 році: хто у першій трійці

Міжрегіональна Академія управління персоналом очолила рейтинг найкращих приватних закладів вищої освіти України у 2026 році. До десятки лідерів також увійшли Київська школа економіки та Український Католицький Університет.

Про це повідомили на інформаційному ресурсі “Освіта.ua”, який оприлюднив результати Консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України 2026 року.

Перше місце серед приватних вишів посіла Міжрегіональна Академія управління персоналом із підсумковим балом 176. У загальному рейтингу українських закладів вищої освіти вона розташувалася на 39–40 місці.

На другій позиції опинився Університет “Київська школа економіки” з результатом 183 бали та 44–46 місцем у загальному рейтингу. Третє місце посів Український Католицький Університет, який набрав 238 балів і розташувався на 59–60 позиції серед усіх вишів України.

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До десятки найкращих приватних закладів вищої освіти також увійшли Міжнародний університет, Київський Медичний Університет, ІТ СТЕП Університет, Університет імені Альфреда Нобеля, Амерікан Юніверсіті Київ, Європейський університет та Університет економіки та права “Крок”.

Для складання Консолідованого рейтингу використали результати трьох рейтингів: “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Бал НМТ на контракт”. Підсумковий бал кожного закладу визначали як суму його місць у цих трьох рейтингах.

“Топ-200 Україна” враховує відкриті дані національних і міжнародних організацій та установ. Рейтинг “Scopus” базується на показниках цитованості наукових публікацій та індексі Гірша, а “Бал НМТ на контракт” — на середньому результаті НМТ вступників, яких минулого року зарахували на контрактну форму навчання.

Якщо заклад вищої освіти не був представлений в одному з рейтингів, йому присвоювали місце, наступне за останньою позицією у відповідному списку.

Нагадаємо, раніше Фокус провів онлайн-голосування за найкращі університети України 2026 року. Перше місце за кількістю голосів посів Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, друге — Харківський авіаційний інститут, а третє — Харківський національний медичний університет. Загалом до голосування включили 59 закладів вищої освіти.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував уряду та Міністерству освіти і науки знизити прохідний бал НМТ зі 150 до 130. Він пояснив це складними умовами, в яких випускники складали тестування через повітряні тривоги, тривале перебування в укриттях і технічні збої.