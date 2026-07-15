Назвали 10 лучших частных университетов Украины в 2026 году: кто вошел в первую тройку

Межрегиональная Академия управления персоналом возглавила рейтинг лучших частных высших учебных заведений Украины в 2026 году. В десятку лидеров также вошли Киевская школа экономики и Украинский католический университет.

Об этом сообщили на информационном ресурсе "Освіта.ua", который обнародовал результаты Консолидированного рейтинга высших учебных заведений Украины за 2026 год.

Первое место среди частных вузов заняла Межрегиональная академия управления персоналом с итоговым баллом 176. В общем рейтинге украинских высших учебных заведений она заняла 39–40-е место.

На втором месте оказался Университет "Киевская школа экономики" с результатом 183 балла и 44–46-м местом в общем рейтинге. Третье место занял Украинский католический университет, набравший 238 баллов и занявший 59–60-е место среди всех вузов Украины.

В десятку лучших частных высших учебных заведений также вошли Международный университет, Киевский медицинский университет, ИТ СТЕП Университет, Университет имени Альфреда Нобеля, Американский университет в Киеве, Европейский университет и Университет экономики и права "Крок".

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Для составления консолидированного рейтинга были использованы результаты трёх рейтингов: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Балл НМТ на контракт". Итоговый балл каждого учебного заведения определялся как сумма его мест в этих трёх рейтингах.

"Топ-200 Украина" учитывает открытые данные национальных и международных организаций и учреждений. Рейтинг "Scopus" основан на показателях цитируемости научных публикаций и индексе Гирша, а "Балл НМТ на контракт" — на среднем результате НМТ абитуриентов, которые в прошлом году были зачислены на контрактную форму обучения.

Если высшее учебное заведение не было представлено в одном из рейтингов, ему присваивалось место, следующее за последней позицией в соответствующем списке.

Напомним, ранее Фокус провёл онлайн-голосование за лучшие университеты Украины 2026 года. Первое место по количеству голосов занял Запорожский государственный медико-фармацевтический университет, второе — Харьковский авиационный институт, а третье — Харьковский национальный медицинский университет. Всего в голосование были включены 59 высших учебных заведений.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил правительству и Министерству образования и науки снизить проходной балл НМТ со 150 до 130. Он объяснил это сложными условиями, в которых выпускники сдавали тестирование из-за воздушных тревог, длительного пребывания в укрытиях и технических сбоев.