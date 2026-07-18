У Чернівцях сходи площі відремонтували гранітними надгробками із портретами: що кажуть у мерії

У Чернівцях на сходах площі Філармонії, які оновили незадовго до Петрівського ярмарку, помітили шматки гранітних плит із зображеннями померлих. Поки хтось обурювався, містяни почали фотографуватись біля "цікавинки".

Про те, що сходи відремонтовані "надгробками", повідомив ввечері 17 липня депутат міськради Олексій Каспрук.

"Я пів години був в ступорі… ШІ? Провокація? Фотошоп?! Ні. Вже підтверджено. "Заактовано". Сходи площі Філармонії відремонтували надгробками", — написав депутат.

Пізніше побачене підтвердила депутатка міськради Яна Брус: "Наскільки треба бути жадібним, щоб замість нового граніту використати той, що вже був на кладовищі, ще й де?"

"Так, це правда! Сходи на площі Філармонії відремонтували гранітними плитами із зображеннями померлих… Для бюджету міста, за теперішніми мірками, це обійшлося не так уже й дорого — всього якихось 190 тисяч гривень. Але як?" — обурилася Яна Брус.

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Утім, вранці 18 липня зображень померлих не було, повідомила колишня заступниця голови Чернівецької райради Людмила Кушнір, яка особисто перевірила сходи.

Сходи із надгробками стали популярною локацією в Чернівцях Фото: Соцмережі

"Сьогодні зранку сходи біля філармонії стали, мабуть, найпопулярнішою локацією міста. Люди приходили, фотографували, придивлялися, сперечалися, шукали відповіді", — зазначила Кушнір та показала знімок, де портретів вже немає.

Депутатка Яна Брус вважає, що зображення уночі затерли та іронічно пожартувала, що чернівчани "шукали культурно-мистецький задум" та навіть припустили, що на одній із плит міг бути портрет співака Назарія Яремчука.

Яна Брус повідомила, що плити вже відшліфували Фото: Соцмережі

Як зазначено в тендері, підрядником, який ремонтував сходинки, є ТОВ Спабуд із Великого Кучурова. У тендері зазначено, що йдеться про поточний ремонт сходинок, вартість робіт — 190 тисяч гривень.

Як розповів у коментарі "Молодому буковинцю" керівник фірми Олег Кердей, жодну плитку на сходинках не замінювали. Лише переклали ту, що є.

"Вочевидь, під час робіт плитки були брудні і працівники не побачили, яким боком їх встановлюють. Але жодну плитку не замінювали — встановили ті, що були ще з того часу, коли облаштовували площу Філармонії. Але дивно, що це помітили лише зараз, адже відбувся Петрівський ярмарок, багато людей ходили довкола, і ніхто нічого не бачив. Будемо розбиратися, як це все взагалі трапилося", — сказав Олег Кердей.

В коментарях до допису один із користувачів зазначив, що на площі не лежать плити із кладовища, а просто частини "рекламних надгробків", адже ремонті роботи по граніту та плитці роблять ті ж підрядники, хто має основний бізнес на ритуальних послугах: "От і взяв зі складу те, що мав. А де не хватило чистих, там і підпхали з портретами. А як піднявся скандал, то швидко побігли зашліфовувати "косяки".

В коментарях пояснили, як надгробки з'явились на сходах Фото: Скріншот

У мерії пообіцяли прокоментувати згодом, поки що зазначили, що з'ясовують усі обставини.

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясовував, чому дуже часто надгробки могил спрямовані у одному напрямку — на схід. Виявилось, що це не тільки полегшує пошук потрібної могили, а й має приховане, символічне значення.

Крім того, український блогер Владислав Тимошенко привернув увагу громадськості до проблеми занедбаних могил видатних українців. Зокрема, він показав, у якому стані могила дитячої письменниці Наталії Забіли.