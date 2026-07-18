В Черновцах ступени на площади отремонтировали гранитными надгробиями с портретами: что говорят в мэрии

В Черновцах на ступенях площади Филармонии, которые обновили незадолго до Петровской ярмарки, заметили куски гранитных плит с изображениями умерших. Пока одни возмущались, горожане начали фотографироваться у этой "достопримечательности".

О том, что лестница отремонтирована с помощью "надгробий", сообщил вечером 17 июля депутат горсовета Алексей Каспрук.

"Я полчаса был в шоке… ИИ? Провокация? Фотошоп?! Нет. Уже подтверждено. "Зафиксировано". Лестницу площади Филармонии отремонтировали надгробиями", — написал депутат.

Позже увиденное подтвердила депутат городского совета Яна Брус: "Насколько нужно быть жадным, чтобы вместо нового гранита использовать тот, что уже был на кладбище, да еще и где?"

"Да, это правда! Лестницу на площади Филармонии отремонтировали, уложив гранитные плиты с изображениями умерших… Для городского бюджета, по нынешним меркам, это обошлось не так уж и дорого — всего каких-то 190 тысяч гривен. Но как?" — возмутилась Яна Брус.

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Впрочем, утром 18 июля фотографий погибших не было, сообщила бывшая заместительница председателя Черновицкого районного совета Людмила Кушнир, которая лично осмотрела лестницу.

Лестница с надгробиями стала популярным местом в Черновцах Фото: Соцсети

"Сегодня утром лестница возле филармонии стала, пожалуй, самой популярной достопримечательностью города. Люди приходили, фотографировали, пристально рассматривали, спорили, искали ответы", — отметила Кушнир и показала снимок, на котором портретов уже нет.

Депутат Яна Брус считает, что изображение ночью стерли, и иронично пошутила, что жители Черновцов "искали культурно-художественную задумку" и даже предположили, что на одной из плит мог быть портрет певца Назария Яремчука.

Яна Брус сообщила, что плиты уже отшлифовали Фото: Соцсети

Как указано в тендере, подрядчиком, осуществлявшим ремонт ступеней, является ООО "Спабуд" из Великого Кучурова. В тендере указано, что речь идет о текущем ремонте ступеней, стоимость работ — 190 тысяч гривен.

Как рассказал в интервью "Молодому буковинцу" руководитель фирмы Олег Кердей, ни одну плитку на ступеньках не заменяли. Просто переложили ту, что уже была.

"Очевидно, во время работ плитки были грязными, и рабочие не заметили, какой стороной их укладывают. Но ни одну плитку не заменили — уложили те, что остались ещё со времен обустройства площади Филармонии. Но странно, что это заметили только сейчас, ведь состоялась Петровская ярмарка, много людей ходило вокруг, и никто ничего не видел. Будем разбираться, как это все вообще произошло", — сказал Олег Кердей.

В комментариях к посту один из пользователей отметил, что на площади лежат не плиты с кладбища, а просто части "рекламных надгробий", ведь ремонтные работы по граниту и плитке выполняют те же подрядчики, чей основной бизнес связан с ритуальными услугами: "Вот и взял со склада то, что было. А где не хватило чистых, там и подсунули с портретами. А когда разгорелся скандал, то быстро побежали зашлифовывать "косяки".

В комментариях объяснили, как надгробия оказались на лестнице Фото: Скриншот

В мэрии пообещали прокомментировать ситуацию позже, а пока сообщили, что выясняют все обстоятельства.

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