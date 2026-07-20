Ніякої шаурми та чипсів: у Раді пропонують заборонити продаж "сміттєвої їжі" біля шкіл

Депутати Верховної Ради пропонують обмежити продаж "шкідливої їжі" в радіусі 400 метрів поблизу навчальних закладів та накладати штрафи у разі порушення.

До Верховної Ради подано два варіанти законопроєктів № 15428 та № 15429, якими передбачається обмеження реалізації харчових продуктів із незбалансованим вмістом поживних речовин. Йдеться про дитячі садки, школи та професійно-технічні училища, повідомляє "Судово-юридична газета".

Законопроекти не поширюються на вищі навчальні заклади

Таким чином, ініціатори пропонують створити "безпечний харчовий периметр", оскільки стурбовані тим, що в Україні стрімко погіршуються показники здоров’я дітей, зростає кількість випадків ожиріння, серцево-судинних захворювань та цукрового діабету II типу серед школярів.

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Хоча свого часу Кабінет міністрів України обмежив кількість цукру, солі та жирів у шкільних їдальнях, під час перерв діти спокійно купують так звану "нездорову їжу": чипси, снеки, шаурму та інший фастфуд у магазинах або МАФах поруч зі школами, коледжами чи ПТУ, нівелюючи всі зусилля держави щодо забезпечення їм здорового та збалансованого харчування.

Законопроєкт не поширюватиметься на вищі навчальні заклади Фото: Telegram / Киевский Движ

Що передбачає законопроєкт № 15428

У документі пропонується доповнити Закон "Основи законодавства України про охорону здоров’я" новою статтею 62-1, яка визначає критерії харчових продуктів із незбалансованим вмістом поживних речовин.

Зокрема, пропонується встановити граничні показники вмісту цукру, солі, насичених жирів та трансжирів.

Критерії розроблені на основі норм Міністерства охорони здоров’я № 1073, постанови Кабміну № 305 щодо шкільного харчування та вимог Регламенту ЄС № 1169/2011.

Яке покарання передбачено за порушення?

Законопроект № 15429 пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та встановити відповідальність за продаж таких продуктів поблизу навчальних закладів.

Пропонується внести нову статтю 42-5:

штраф від 8 500 до 17 000 грн — за перше порушення;

штраф від 25 500 до 51 000 грн — за повторне порушення протягом року.

Крім того, передбачається обов’язкова конфіскація партії товару та виручки від його реалізації.

Як визначатимуть шкідливі продукти?

Для цілей нової статті 62-1 у законі про охорону здоров’я щодо харчових продуктів буде визначено, що продукт вважається таким, що має незбалансований вміст поживних речовин, якщо показники на 100 грамів (або 100 мілілітрів) продукту становлять:

значний вміст цукру: понад 12,5 г для твердих продуктів; понад 6,3 г для рідких продуктів;

значний вміст солі: понад 1,5 г для твердих продуктів; понад 0,75 г для рідких продуктів;

надмірний вміст жиру: насичених жирних кислот — понад 5,0 г для твердих продуктів; понад 2,5 г для рідких продуктів; трансжирних кислот промислового походження — понад 2,0 г від загальної кількості жиру в продукті

Для харчових продуктів та страв, що не мають фабричної упаковки та маркування харчової цінності (продукція пекарень, кулінарій, вулична їжа), відповідність цим критеріям визначається шляхом лабораторного контролю за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів, або на основі затверджених технологічних карт виробника.

Заборона, передбачена цією статтею, не поширюється на свіжі овочі, фрукти, ягоди, чисту питну воду, а також на харчування, що організовується безпосередньо в навчальному закладі відповідно до встановлених стандартів шкільного харчування.

Нагадаємо, що шкідлива їжа погіршує не лише фізичне, а й психологічне здоров’я.

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