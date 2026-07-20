Никакой шаурмы и чипсов: в Раде предлагают запретить продажу "мусорной еды" возле школ

Ограничить продажу "вредной еды" в радиусе 400 метров вблизи учебных заведений и штрафовать в случае нарушения предлагают депутаты Верховной Рады.

В Верховную Раду внесли два сочетания законопроекта № 15428 и № 15429, которыми предусматривается ограничение реализации пищевых продуктов с несбалансированным содержанием питательных веществ. Речь идет о детсадах, школах и профессионально-технических училищах, сообщает "Судебно-юридическая газета".

На высшие учебные заведения законопроекты не распространяются

Таким образом инициаторы предлагают создать "безопасный пищевой периметр", поскольку встревожены тем, что в Украине стремительно ухудшаются показатели детского здоровья, растет количество случаев ожирения, сердечно-сосудистых патологий и сахарного диабета II типа среди школьников.

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Хотя в свое время Кабинет министров Украины ограничил количество сахара, соли и жиров в школьных столовых, во время перемен дети спокойно покупают так называемую "мусорную еду": чипсы, снеки, шаурму и прочий фастфуд в магазинах или МАФах рядом со школами, колледжами или ПТУ, нивелируя все усилия государства обеспечить им здоровое и сбалансированное питание.

Действие законопроекта не будет затрагивать высшие учебные заведения Фото: Telegram / Киевский Движ

Что предлагает законопроект № 15428

Документ предлагает дополнить Закон "Основы законодательства Украины о здравоохранении" новой статьей 62-1, определяющей критерии пищевых продуктов с несбалансированным содержанием питательных веществ.

В частности, предлагается установить предельные показатели содержания сахара, соли, насыщенных жиров и трансжиров.

Критерии разработаны на основе норм Минздрава №1073, постановления Кабмина №305 о школьном питании и требований Регламента ЕС №1169/2011.

Какое наказание за нарушение?

Законопроект № 15429 предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и установить ответственность за продажу таких продуктов вблизи учебных заведений.

Предлагается ввести новую статью 42-5:

штраф от 8 500 до 17 000 грн — за первое нарушение;

штраф от 25 500 до 51 000 грн — за повторное нарушение в течение года.

Кроме того, предусматривается обязательная конфискация партии товара и выручки от его реализации.

Как будут определять вредные продукты?

Для целей новой статьи 62-1 в законе о здравоохранении пищевой продукт пропишут, что имеющим несбалансированное содержание питательных веществ считается продукт, если показатели на 100 граммов (или 100 миллилитров) продукта составляют:

значительное содержание сахара: более 12,5 г для твердых продуктов; более 6,3 г для жидких продуктов;

значительное содержание соли: более 1,5 г для твердых продуктов; более 0,75 г для редких продуктов;

чрезмерное содержание жира: насыщенных жирных кислот более 5,0 г для твердых продуктов; более 2,5 г для редких продуктов; трансжирных кислот промышленного происхождения более 2,0 г от общего количества жира в продукте

Для пищевых продуктов и блюд, не имеющих фабричной упаковки и маркировки пищевой ценности (продукция пекарен, кулинарии, уличная еда), соответствие этим критериям определяется путем лабораторного контроля за методикой, утвержденной Кабинетом Министров, или на основе утвержденных технологических карт производителя.

Запрет, предусмотренный настоящей статьей, не распространяется на свежие овощи, фрукты, ягоды, чистую питьевую воду, а также на питание, организуемое непосредственно внутри учебного заведения в соответствии с установленными стандартами школьного питания.

Напомним, вредная пища ухудшает не только физическое, но и психологическое здоровье.

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