Вода в річці Либідь кардинально змінила колір, — соцмережі (фото)

Річка Либідь, яка протікає через Солом’янський, Шевченківський та Голосіївський райони й впадає у Дніпро, змінила колір і стала яскраво-зеленою.

Ймовірно, це пов’язано з витоками в теплових мережах, наявність яких перевіряють співробітники "Київтеплоенерго" за допомогою харчового барвника флуоресцину, припускають автори пабліку "КС: новини Києва".

У свою чергу "Інформатор" пише, що, окрім витоку барвника, причиною може бути активне "цвітіння", тобто розвиток ціанобактерій. Зараз у Києві склалися сприятливі умови для їхнього активного розвитку: температура води вище +20 градусів, сонячна погода та слабка течія або її відсутність.

Колір річки викликає запитання у очевидців Фото: Соцсети

Зазначимо, що Либідь не вперше різко змінює свій колір. Наприклад, у травні 2021 року річка пожовтіла.

Отримавши повідомлення від мешканців, інспектори комунального підприємства "Плесо" взяли проби води біля станції метро "Видубичі" в районі Столичного шосе та Промислової вулиці, потім зразки надіслали на дослідження до Всеукраїнського науково-виробничого центру стандартизації, сертифікації та захисту прав споживачів.

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Експерти виявили у річці Либідь відхилення від норм щодо каламутності та запаху. Крім того, у пробах зафіксували підвищений вміст іонів амонію, фенолів та аміаку.

Раніше стало відомо про забруднення вулиць Волновахи каналізаційними стоками з мазутом. Місцеві мешканці скаржаться на нестерпний запах та забруднення колодязів із питною водою.

Також повідомлялося, що тисячі каністр із хімікатами скинули в річку Козку в Київській області. Волонтери та екологи розчистили 400 метрів русла біля Бучі, проте отруйні речовини забруднили воду та змусили місцевих тварин покинути ці місця.