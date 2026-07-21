Вода в речке Лыбидь кардинально изменила цвет, — соцсети (фото)

Река Лыбидь, которая протекает через Соломенский, Шевченковский и Голосеевский районы и впадает в Днепр, изменила цвет и стала ярко-зеленой.

Вероятно, это связано с утечками в тепловых сетях, наличие которых проверяют сотрудники "Киевтеплоэнерго" с помощью пищевого красителя флюоресцина, предполагают авторы паблика "КС: новини Київ".

В свою очередь "Информатор" пишет, что, кроме утечки красителя, причиной может быть активное "цветение", то есть развитие цианобактерий. Сейчас в Киеве сложились благоприятные условия для их активного развития: температура воды выше +20 градусов, солнечная погода и слабое течение или его отсутствие.

Цвет реки вызываавет вопросы у очевидцев Фото: Соцсети

Отметим, что Лыбидь не впервые резко меняет свой цвет. Например, в мае 2021 года река пожелтела.

Получив сигнал от жителей, инспекторы коммунального предприятия "Плесо" взяли пробы воды возле станции метро "Выдубичи" в районе Столичного шоссе и Промышленной улицы, затем образцы отправили для исследования во Всеукраинский научно-производственный центр стандартизации, сертификации и защиты прав потребителей.

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Эксперты обнаружили в реке Лыбидь отклонения от норм относительно мутности и запаха. Кроме того, в пробах зафиксировали повышенное содержание ионов аммония, фенолов и аммиака.

Ранее стало известно о загрязнении улиц Волновахи канализационными стоками с мазутом. Местные жители жалуются на невыносимый запах и отравление колодцев с питьевой водой.

Писали также, что тысячи канистр с химикатами сбросили в реку Козку в Киевской области. Волонтеры и экологи расчистили 400 метров русла возле Бучи, однако ядовитые вещества отравили воду и разогнали местных животных.