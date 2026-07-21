Свинячі голови на порозі: салон, який звільнив противницю "КиївПрайду", зіткнувся з погрозами

Салон краси G×Bar Special у Києві, який минулого місяця звільнив співробітницю за те, що вона топтала прапор ЛГБТК+, опинився під тиском через підтримку права кожної людини на вільне кохання та життя без страху й ненависті.

Сьогодні вранці на порозі закладу невідомі залишили відрізані свинячі голови та сліди крові тварин. Про це співробітники G×Bar повідомили у соцмережах.

При цьому, як стверджують автори, вже місяць усі співробітники салону перебувають під постійним тиском, і не лише в Києві.

"Залякування. Масові атаки на наші Google Maps. Погрози. Псування майна. Оприлюднення персональних даних. Поширення домашніх адрес. Погрози фізичною розправою нам, нашим людям та їхнім сім’ям", — йдеться у публікації.

Через це у Києві, у закладі G×Bar Special, керівництво було змушене посилити заходи безпеки та залучити охорону, а в разі кожної загрози чи пошкодження майна зверталося до поліції.

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Тривалий час ця інформація не оприлюднювалася, оскільки команда вірила, що все вирішиться в правовому полі. Останньою краплею стали свинячі голови на порозі салону.

"Сьогодні межа була остаточно перейдена, і ми публічно просимо Національну поліцію звернути увагу на те, що стосовно нас систематично порушується закон", — заявили співробітники.

За словами команди, від такого ніхто не захищений, і це може статися з будь-яким українським бізнесом, який сміливо та відкрито відстоюватиме людські цінності:

"Кожен має право на власні переконання. Кожен має право сперечатися. Але ніхто не має права залякувати людей. Коли оприлюднюють домашні адреси, коли погрожують сім’ям, коли тероризують команди та намагаються паралізувати роботу бізнесу, це вже не свобода думки. Це насильство".

У G×Bar Special наголосили, що не мають наміру відповідати агресією на агресію та змінювати свої переконання й цінності, а просто хочуть працювати в країні, "де бізнес не боїться відкривати свої двері вранці".

Також опубліковано відео з камер спостереження та фото, на яких зафіксовано випадки пошкодження майна салонів, а також підкидання свинячих голів на поріг.

У поліції відреагували на інцидент. Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом хуліганських дій біля салону краси і наразі з’ясовують усі обставини інциденту.

"Невідомі залишили на території біля закладу частини туш домашніх тварин, а також облили вхідні двері та фасадні вікна рідиною. Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення", — йдеться у заяві поліції.

Раніше повідомлялося, що G×Bar Special звільнив співробітницю, яка 21 червня, у день десятого ювілейного маршу "КиївПрайд", навмисно топтала символіку ЛГБТК+. На запитання очевидців вона відповіла, що просто "витирала ноги", бо "забруднила кросівки".

Нагадаємо, дві відомі українські тенісистки відвідали ЛГБТ-весілля колишньої російської тенісистки Касаткіної.