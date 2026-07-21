Свиные головы на пороге: салон, уволивший противницу КиевПрайда, столкнулся с угрозами

Салон красоты G×Bar Special в Киеве, который в прошлом месяце уволил сотрудницу за то, что она топтала флаг ЛГБТК+, оказались под прессингом из-за поддержки права каждого человека на свободную любовь и жизнь без страха и ненависти.

Сегодня утром на пороге заведения неизвестные оставили отрезанные свиные головы и следы крови животных. Об этом сотрудники G×Bar сообщили в соцсетях.

При этом, утверждают авторы, уже месяц все сотрудники салона живут в условиях системного давления, и не только в Киеве.

"Запугивание. Массовые атаки на наши Google Maps. Угрозы. Порча имущества. Обнародование персональных данных. Распространение домашних адресов. Угрозы физической расправой нам, нашим людям и их семьям", — говорится в публикации.

Из-за этого в Киеве в просторах G×Bar Special руководство вынуждено было усилить меры безопасности и привлечь охрану, а при каждом случае угроз или порчи имущества обращались в полицию.

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Длительный период эта информация не выносилась на всеобщее обозрение, поскольку команда верила, что все решится в правовом поле. Последней каплей стали свиные головы на пороге салона.

"Сегодня граница была окончательно перейдена, и мы публично просим Национальную полицию обратить внимание на происходящее относительно нас систематическое нарушение закона", — завили сотрудники.

По словам команды, от подобного не защищен никто, и такое может произойти с любым украинским бизнесом, который будет смело открыто отстаивать человеческие ценности:

"Каждый имеет право на собственные убеждения. Каждый имеет право спорить. Но никто не имеет права запугивать людей. Когда публикуют домашние адреса, когда угрожают семьям, когда терроризируют команды и пытаются парализовать работу бизнеса, это уже не свобода мнения. Это насилие".

В G×Bar Special подчеркнули, что не собираются отвечать агрессией на агрессию и менять свои убеждения и ценности, а просто хотят работать в стране, "где бизнес не боится открывать свои двери утром".

Также опубликованы видео камер наблюдения и фото, на которых зафиксированы случаи порчи имущества салонов, а также подбрасывания на порог свиных голов.

В полиции отреагировали на инцидент. Столичные правоохранители возбудили уголовное производство по факту хулиганских действий возле салона красоты и сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента.

"Неизвестные оставили у заведения территории части туш домашних животных, а также облили входные двери и фасадные окна жидкостью. Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения", — говорится в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что G×Bar Special уволил сотрудницу, которая в день десятого юбилейного марша "КиевПрайд" 21 июня намеренно топтала символику ЛГБТК+. На вопросы очевидцев она ответила, что просто "вытирала ноги", потому что "запачкала кроссовки".

Напомним, две известные украинские теннисистки побывали на ЛГБТ-свадьбе экс-россиянки Касаткиной.