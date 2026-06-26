Топтала флаг: девушку, выступившую против прайда в Киеве, уволили с работы

Студентка Юлиана Казнодий, которая во время марша "КиевПрайд" топтала флаг ЛГБТК+, лишилась работы в киевском бьюти-баре G×Kyiv. 26 июня заведение официально подтвердило, что прекращает сотрудничество с ней.

Во время десятого юбилейного марша "КиевПрайд" видеокамеры запечатлели момент, когда девушка намеренно топтала символику ЛГБТК+. На вопросы очевидцев она ответила, что просто "вытирала ноги", потому что "замазала кроссовки".

Позже выяснилось, что Юлиана Казнодий — студентка КНУ им. Тараса Шевченко и сотрудница бьюти-бара G×Kyiv, одним из основателей которого является блогерша Сабина Мусина.

Расположение бара

Сначала компания отреагировала осторожно: 24 июня в соцсетях появилась публикация о том, что бренд "не одобряет подобных действий и высказываний" и разбирается в ситуации. Впрочем, уже 26 июня G×Kyiv обнародовал окончательное решение.

Відео дня

26 июня бар опубликовал этот пост Фото: Instagram

"G с самого начала строился на простой идее: каждый человек имеет право быть собой. Среди наших клиентов и в самой команде есть представители ЛГБТК+-сообщества — и для нас это абсолютная норма, без исключений. В разных странах, с разным опытом и разными личными историями. Мы абсолютно однозначно не разделяем то, что было сказано Юлианой, и то, что было сделано с флагом. Нас это тоже возмутило. Конечно, мы отреагировали сразу, обозначив свою позицию. Кроме того, мы больше не сотрудничаем", — пишут представители заведения.

В том же посте они подчеркнули, что обидно переживать это в 2026 году, потому что "больше всего нам нужно единство и терпимость друг к другу".

Извинения без признания

Сама Юлиана опубликовала пост в Threads (@julianakaznodii), в котором извинилась, но отметила, что её "взгляды на институт семьи кардинально отличаются". Она якобы "не ставила целью кого-то унизить", однако признала, что свой поступок причинил боль людям, относящимся к ЛГБТК+.

Пояснение Юлианы Казнодий Фото: Threads

На данный момент этого поста на её странице уже нет.

Давление со стороны сообщества

ЛГБТК+-организации ещё до официального решения заведения активно призывали G×Kyiv отреагировать. Организация UkrainePride назвала попрание флага "допустимым", отметив, что такие действия "дают сигнал целому слою украинцев о том, что они здесь в опасности". KyivPride в своём обращении к бару выразила уверенность в общих ценностях и "надежду на правильное решение".

Сам марш "КиевПрайд-2026" стал самым массовым с начала полномасштабной войны. В тот же день на площади Независимости прошел контрмарш "За традиционные ценности" с участием представителей праворадикальных организаций.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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