Конкурс "традиционных ценностей": победитель российского "Интервидения" оказался представителем ЛГБТ

После исключения из "Евровидения" Россия решила создать собственный аналог конкурса под названием "Интервидение". 20 сентября участие в нем приняли исполнители из стран так называемого "глобального юга", в частности из Китая, Бразилии, Вьетнама, Таджикистана и Венесуэлы.

Организаторы позиционировали событие как "конкурс традиционных ценностей", без ЛГБТ-участников и "западного разврата". Победителем стал певец из Вьетнама Дик Фук. Однако вскоре после финала оказалось, что артист является геем и публично выражает свою позицию как в творчестве, так и в социальных сетях, в частности, это можно понять по его фото в Instagram.

Сообщение в Инстаграм с подписью "всегда вместе" Фото: Instagram

Также он выпустил видео на песню "Больше чем любовь", где показаны романтические отношения двух парней. Его посмотрели более 125 млн человек на YouTube.

Таким образом, главное событие, которое Москва пыталась представить как альтернативу "Евровидению" и символ "традиционности", завершилось ироничным противоречием: победителем стал исполнитель, чья открытая позиция считается в России "ЛГБТ-пропагандой" и карается уголовно.

Конкурс "Интервидение": что о нем известно

"Интервидение" — российская альтернатива "Евровидению", откуда Россию попросили уйти после полномасштабного вторжения в Украину.

Конкурс под таким названием существовал с 1965-го по 1968-й и с 1977-го по 1980-й годы. Его организовывала Международная организация радиовещания и телевидения (ее штаб-квартира в 1950-1993 годах находилась в Праге), а участвовали в "Интербаченні" преимущественно страны социалистического блока.

