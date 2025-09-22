Конкурс "традиційних цінностей": переможець російського "Інтербачення" виявився представником ЛГБТ

Після виключення з "Євробачення" Росія вирішила створити власний аналог конкурсу під назвою "Інтербачення". 20 вересня участь у ньому взяли виконавці з країн так званого "глобального півдня", зокрема з Китаю, Бразилії, В’єтнаму, Таджикистану та Венесуели.

Організатори позиціонували подію як "конкурс традиційних цінностей", без ЛГБТ-учасників і "західної розпусти". Переможцем став співак із В’єтнаму Дик Фук. Однак невдовзі після фіналу виявилося, що артист є геєм та публічно висловлює свою позицію як у творчості, так і в соціальних мережах, зокрема, це можна зрозуміти по його фото в Instagram.

Допис в Інстаграм з підписом "завжди разом" Фото: Instagram

Також він випустив відео на пісню "Більше ніж кохання", де показано романтичні стосунки двох хлопців. Його переглянули понад 125 млн осіб на YouTube.

Таким чином, головна подія, яку Москва намагалася представити як альтернативу "Євробаченню" та символ "традиційності", завершилася іронічною суперечністю: переможцем став виконавець, чия відкрита позиція вважається у Росії "ЛГБТ-пропагандою" і карається кримінально.

Конкурс "Інтербачення": що про нього відомо

"Інтербачення" — російська альтернатива "Євробаченню", звідки Росію попросили піти після повномасштабного вторгнення в Україну.

Конкурс під такою назвою існував з 1965-го по 1968-й і з 1977-го по 1980-й роки. Його організовувала Міжнародна організація радіомовлення і телебачення (її штаб-квартира в 1950-1993 роках перебувала в Празі), а брали участь в "Інтербаченні" переважно країни соціалістичного блоку.

