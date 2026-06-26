Топтала прапор: дівчину, яка виступила проти прайду в Києві, звільнили з роботи

Студентка Юліана Казнодій, яка під час маршу "КиївПрайд" топтала прапор ЛГБТК+, втратила роботу в київському б'юті-барі G×Kyiv. 26 червня заклад офіційно підтвердив закінчення співпраці з нею.

Під час десятого ювілейного маршу "КиївПрайд" відеокамери зафіксували момент, коли дівчина навмисно топтала символіку ЛГБТК+. На запитання очевидців вона заявила, що просто "витирала ноги", бо "замастила кросівки".

Пізніше з'ясувалося, що Юліана Казнодій – студентка КНУ імені Тараса Шевченка та працівницею б'юті-бару G×Kyiv, одним із засновників якого є блогерка Сабіна Мусіна.

Позиція бару

Спершу заклад відреагував обережно: 24 червня в соцмережах з'явилась публікація про те, що бренд "не поділяє таких дій і висловів" та розбирається в ситуації. Втім, вже 26 червня G×Kyiv оприлюднив остаточне рішення.

26 червня бар опублікував цей допис Фото: Instagram

"G від самого початку будувався на простій ідеї: кожна людина має право бути собою. Серед наших клієнтів і всередині самої команди є представники ЛГБТК+ спільноти – і для нас це абсолютна норма, без винятків. У різних країнах, з різним досвідом і різними особистими історіями. Ми абсолютно однозначно не розділяємо те, що було сказано Юліаною, і те, що було зроблено з прапором. Нас це обурило теж. Звичайно, ми відреагували одразу, вказавши на свою позицію. Також – ми більше не співпрацюємо", – пишуть представники закладу.

Відео дня

У тому ж дописі вони наголосили, що прикро проживати цей досвід в 2026 році, бо "більш за все нам потрібна єдність і толерантність один до одного".

Вибачення без визнання

Сама Юліана опублікувала пост у Threads (@julianakaznodii), де перепросила, але зазначила, що її "бачення інституту сім’ї кардинально відрізняється". Вона начебто "не мала на меті когось принизити", проте визнала, що вчинок завдав болю людям, які належать до ЛГБТК+.

Пояснення Юліани Казнодій Фото: Threads

Наразі цього допису на її сторінці вже немає.

Тиск з боку спільноти

ЛГБТК+-організації ще до офіційного рішення закладу активно закликали G×Kyiv відреагувати. Організація UkrainePride назвала топтання прапора "неприпустимим", зауваживши, що такі дії "дають знак цілому прошарку українців, що вони тут в небезпеці". KyivPride у своєму зверненні до бару висловила впевненість у спільних цінностях і "сподівання на правильне рішення".

Сам марш "КиївПрайд-2026" став наймасовішим від початку повномасштабної війни. Того ж дня на майдані Незалежності пройшов контрмарш "За традиційні цінності" за участі представників праворадикальних організацій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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Ведучий проєкту "Говорить вся країна" Олексій Суханов різко засудив висловлювання народного депутата Мар'яни Безуглої щодо ЛГБТ-спільноти.

Радник Зеленського Дмитро Литвин також звернув увагу на заяви Безуглої про ЛГБТ. Він закликав Безуглу не ображати людей, а нардепка запитала його: "Ви гей?". Відповіді на запитання Дмитро не надав.