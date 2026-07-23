Стало частиною приміщення: у Києві врятували дерево, яке росло всередині МАФу (фото)

У Києві навколо дерева збудували МАФ, звівши конструкцію просто навколо стовбура.

Під час демонтажу споруди столичні працівники були неабияк здивовані, побачивши, що живе дерево росте фактично всередині МАФа, проростаючи крізь дах вгору, йдеться у Telegram-каналі "Київдемонтаж", який розповідає про демонтаж тимчасових споруд у столиці.

"Дерево буквально стало частиною приміщення. Скільки років воно так росло, сьогодні вже неможливо сказати. Але цей випадок добре ілюструє, до чого призводить хаотичне розміщення тимчасових споруд", — йдеться у публікації.

Фото: Telegram / Київдемонтаж

Фото: Telegram / Київдемонтаж

Фото: Telegram / Київдемонтаж

Після того, як конструкцію розібрали, дерево знову отримало відкрите небо та свободу навколо себе.

За останніми даними Департаменту територіального контролю міста Києва, з липня 2023 року в столиці демонтовано 4194 незаконні тимчасові споруди, з яких 1870 власники прибрали самостійно після отримання приписів.

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Нагадаємо, що після удару по Києву в ніч на 15 червня одна з секцій металевої огорожі біля кіностудії імені Довженка обмотала дерево.

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