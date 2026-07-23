Стало частью помещения: в Киеве спасли дерево, которое росло внутри МАФа (фото)

В Киеве вокруг дерева построили МАФ, возведя конструкцию просто вокруг ствола.

Во время демонтажа строения столичные работник были немало удивлены, увидев, что живое дерево растет фактически внутри МАФа, уходя через крышу вверх, говорится в Telegram-канале "Киевдемонтаж", который рассказывает о демонтаже временных сооружений в столице.

"Дерево буквально стало частью помещения. Сколько лет оно так росло, сегодня уже сказать невозможно. Но этот случай хорошо показывает, к чему приводит хаотичное размещение временных построек", — говорится в публикации.

Фото: Telegram / Киевдемонтаж

Фото: Telegram / Киевдемонтаж

Фото: Telegram / Киевдемонтаж

После того, как конструкцию разобрали, дерево снова получило открытое небо и свободу вокруг себя.

По свежим данным Департамента территориального контроля города Киева, с июля 2023 года в столице демонтировано 4194 незаконных временных сооружений, из которых 1870 владельцы убрали самостоятельно после получения предписаний.

Відео дня

Напомним, после удара по Киеву в ночь на 15 июня одна из секций металлического забора возле киностудии Довженко обмотала дерево.

Также сообщалось, что в Великобритании погиб могучий дуб из легенды о Робине Гуде.