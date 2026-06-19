"Листья не появились": в Великобритании погиб могучий дуб из легенды о Робине Гуде

Одно из самых знаковых деревьев Великобритании, связанное с легендой о Робине Гуде, — "Великий дуб" — погибло. Этой весной гигантское дерево впервые не распустило листья.

Дуб рос в Шервудском лесу в Ноттингемшире около 1200 лет, сообщает BBC.

"Это одно из самых древних и самых больших деревьев в стране. В последние годы, несмотря на усилия экологов, гигант начал приходить в упадок. Этой весной на нем впервые не появилась листва", — говорится в публикации.

После этого Королевское общество защиты птиц сообщило, что Большой дуб погиб.

Дуб Робина Гуда в Шервудском лесу Фото: Соцмережі

Отмечается, что точную причину гибели дерева определить сложно.

"Совпало множество факторов, среди которых основные — "структурное вмешательство с благими намерениями и чрезмерная человеческая деятельность", связанная с этим деревом. Последствия изменения климата, включая недавние волны жары и засухи, усугубили проблемы, с которыми дерево неизбежно сталкивается в таком возрасте", — отмечается в материале.

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Мёртвый дуб останется стоять на своём месте "как памятник людям и дикой природе", а по всему миру будут высажены его саженцы.

Согласно легенде, разбойник Робин Гуд использовал дупло Большого дуба в качестве укрытия.

Напомним, что во Вьетнаме спасли более 400 кошек от забоя и продажи на мясо.

"Фокус" также писал о том, как турист нашел золотой артефакт под поваленным деревом.