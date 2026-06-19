"Не з'явилося листя": у Великій Британії загинув могутній дуб з легенди про Робіна Гуда

Одне з найзнаковіших дерев Великої Британії, пов'язане з легендою про Робіна Гуда, — "Великий дуб" — загинуло. Цієї весни гігантське дерево вперше не пустило листя.

Дуб ріс у Шервудському лісі в Ноттінгемширі близько 1200 років, пише BBC.

"Це одне з найдавніших і найбільших дерев у країні. Останніми роками, попри зусилля природоохоронців, гігант почав занепадати. Цієї весни на ньому вперше не з'явилося листя", — йдеться у публікації.

Після цього Королівське товариство захисту птахів повідомило, що Великий дуб загинув.

Дуб Робіна Гуда у Шервудському лісі Фото: Соцмережі

Зазначається, що точну причину загибелі дерева визначити складно.

"Збіглося багато факторів, серед яких основні — "структурне втручання з добрими намірами та надмірна людська активність", пов'язана з деревом. Наслідки зміни клімату, включно з нещодавніми хвилями спеки та посухами, посилили проблеми, з якими дерево неминуче стикається в такому віці", — підкреслено у матеріалі.

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Мертвий дуб залишиться стояти на своєму місці "як пам'ятник людям і дикій природі", а по всьому світу будуть висаджені його саджанці.

Легенда свідчить, що розбійник Робін Гуд використовував дупло Великого дуба як схованку.

Нагадаємо, у В'єтнамі врятували понад 400 котів від забою та продажу на м'ясо.

Фокус також писав про те, як турист знайшов золотий артефакт під поваленим деревом.