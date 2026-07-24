В Одесі влаштували виписку з пологового будинку у стилі "Гри престолів" (відео)

Одеса, яка практично щодня страждає від терористичних обстрілів російської армії, продовжує дивувати.

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано незвичайну виписку з одного з одеських пологових будинків.

Як видно на записі, серед натовпу тих, хто прийшов зустрічати молоду маму та немовля, — пара лицарів у обладунках, а вхід до пологового будинку прикрашений сріблястими кульками.

Коли з будівлі виходить мати зі старшою дитиною, а потім батько з новонародженим, лунає музика з "Гри престолів".

Відео швидко поширилося в одеських пабліках і викликало жваве обговорення.

"Ну, тоді вже треба було ще й яйце дракона винести… чи воно якраз у тому згортку?", "Ну, люди намагаються зберігати оптимізм і мати хоч якісь маленькі радості", "Неправдоподібно, де гори трупів, сокири та стріли в головах, відірвані кінцівки?", "Ну все, артист народився", "Креативно!!!", "Який дім представляють? Де прапори?" — пишуть користувачі.

Відео дня

Нагадаємо, як 41-річна українка народжувала в Німеччині.

Також повідомлялося, що в березні ЗС РФ завдали удару по Одесі ракетами "Шахед" і зруйнували пологовий будинок.