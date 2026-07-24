В Одессе устроили выписку из роддома в стиле "Игры престолов" (видео)

Одесса, которая практически ежедневно страдает от террористических обстрелов российской армии, продолжает удивлять.

В сети появилось видео, на котором запечатлена необычная выписка из одного из одесских роддомов.

Как видно на записи, в толпе тех, кто пришел встречать молодую маму и младенца, — пара рыцарей в доспехах, а вход в роддом украшен серебристыми шарами.

Когда из здания выходит мать со страшим ребенком, а затем отец с новорожденным, звучит музыка из "Игры престолов".

Видео быстро разлетелось по одесским пабликам и вызвало оживленное обсуждение.

"Ну тогда уже надо было еще яйцо дракона вынести… или оно как раз в том свертке?", "Ну, люди стараются держать оптимизм и хоть какие то маленькие радости иметь", "Неправдоподобно, где горы трупов, топоры и стрелы в головах, оторванные конечности?", "Ну все, артист родился", "Креативно!!!", "Какой дом представляют? Где знамена?" — пишут пользователи.

Відео дня

Напомним, как 41-летняя украинка рожала в Германии.

Также сообщалось, что в марте ВС РФ ударили по Одессе "Шахедами" и разрушили роддом.