Потеряла дар речи от увиденного: как 41-летняя украинка рожала в Германии (фото, видео)

Трихолог Елена Завалишина, которая сейчас живет и работает в Германии, рассказала о беременности и родах за границей. Женщина долго не могла оправиться от пережитого в немецком роддоме.

41-летняя многодетная мама и предпринимательница из Украины родила в Германии путем кесарева сечения на 38 неделе беременности. Она признается, что не могла даже представить, что родит еще одного ребенка, тем более в другой стране. Однако судьба внесла свои коррективы. Как прошла ее беременность и роды, — читайте в материале Фокуса.

Роды в Германии

Елене сейчас 41 год. Она уже 4-й год живет с семьей в Германии.

"1 год и 3 месяца назад у меня был плановый КС на 38 неделе беременности. И хочу рассказать о том, что меня шокировало: 1. Отношение к роженице 10/10. И это при том, что ты не всовывала деньги в карманы всем подряд от санитарки до начмеда. 2. После операции уже через 2 часа я была в палате с ребенком, а еще через 2 уже ходила своими ногами. 3. Мне не кололи антибиотики и сильные обезболивающие. 4. Тебе ничего не нужно брать в роддом (вещи для ребенка, подгузники, пеленки, уход), кроме Mutterpass и паспорта. 5. На второй день мы уже были дома", — делится мама.

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В описании к своему видео она обратилась к женщинам, которые рожали в Германии, чтобы те делились своими впечатлениями от родов в других странах мира.

Голоса других женщин

Одна женщина откликнулась: "Просто замечательно за деньги немцев. Вы подумали откуда это все "бесплатное"? Это медицинское страхование, которое немцы платят годами. Украинцам дают сейчас его бесплатно".

"Мне 39, и семь месяцев назад я родила в Киеве, родила сама, были очень хорошие врачи, бесплатно, ребенок был со мной с первой минуты, в палату через 2 часа, выписали на второй день и антибиотиками не кололи. В Украине хорошая медицина, то люди просто не интересуются и привыкли пихать деньги по карманам", — пишет еще одна зрительница.

Елена рассказала о родах в Германии Фото: Instagram

Следующая участница обсуждения добавила: "Именно из-за таких "преимуществ" я очень побоялась рожать заграницей и слава Богу с замечательным отношением родила дочь в Одессе в начале войны. Где бережное отношение к женщине, которая только что родила".

"Я вам открою может секрет! Рожала в Украине двух детей в 2004 году в Киеве и в 2014 году (Херсон), не заплатила не копейки, вещи для ребенка приносила свои, но нам подарили в роддоме много вещей и все для ребенка, то можно было и не брать свое, отношение было, как к своему ребенку и это было от чистого сердца, потому что в Украине не большая зарплата у врачей и нет страховки на медицинское обслуживание как в Германии, поэтому у нас врачи от Бога", — прокомментировала другая женщина.

Напомним, ранее Фокус писал:

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