Відняло мову від побаченого: як 41-річна українка народжувала у Німеччині (фото, відео)
Трихолог Олена Завалішина, яка наразі живе та працює в Німеччині, розповіла про вагітність та пологи на чужині. Жінка довго не могла оговтатися від пережитого у німецькому пологовому будинку.
41-річна багатодітна мама та підприємниця з України народила в Німеччині шляхом кесаревого розтину на 38 тижні вагітності. Вона зізнається, що не могла навіть уявити, що народить ще одну дитину, тим паче в іншій країні. Однак доля внесла свої корективи. Як минула її вагітність та пологи, — читайте у матеріалі Фокусу.
Пологи у Німеччині
Олені зараз 41 рік. Вона вже 4-й рік живе з родиною в Німеччині.
"1 рік і 3 місяці тому в мене був плановий КР на 38 тижні вагітності. І хочу розповісти про те, що мене шокувало: 1. Відношення до породіллі 10/10. І це при тому, що ти не всовувала гроші у кишені всім підряд від санітарки до начмеда. 2. Після операції вже через 2 години я була в палаті з дитиною, а ще через 2 вже ходила своїми ногами. 3. Мені не кололи антибіотики і сильні знеболювальні. 4. Тобі нічого не потрібно брати в пологовий (речі для дитини, підгузки, пелюшки, догляд), окрім Mutterpass і паспорта. 5. На другий день ми вже були вдома", — ділиться мама.
В описі до свого відео вона звернулася до жінок, які народжували у Німеччині, щоб ті ділились своїми враженнями від пологів в інших країнах світу.
Голоси інших жінок
Одна жінка відгукнулась: "Просто чудово за гроші німців. Ви подумали звідки це все "безкоштовне" ? Це медичне страхування, яке німці сплачують роками. Українцям дають зараз його безкоштовно".
"Мені 39, і сім місяців назад я народила в Києві, народила сама, були дуже гарні лікарі, безкоштовно, дитина була зі мною з першої хвилини, в палату через 2 години, виписали на другий день і антибіотиками не кололи. В Україні гарна медицина, то люди просто не цікавляться і звикли пхати гроші по кишенях", — пише ще одна глядачка.
Наступна учасниця обговорення додала: "Саме через таки "переваги" я дуже побоялась народжувати закордоном і слава Богу з чудовим відношенням народила доньку в Одесі на початку війни. Де бережливе відношення до жінки, що тільки що народила".
"Я вам відкрию може секрет! Народжувала в Україні двох дітей в 2004 році в Києві і у 2014 році (Херсон), не заплатила не копійки, речі для дитини приносила свої, але нам подарували в пологовому багато речей й все для дитини, то можна було і не брати своє, відношення було, як до своєї дитини і це було від чистого серця, тому що в Україні не велика зарплата у лікарів і нема страховки на медичне обслуговування як в Німеччині, тому у нас лікарі від Бога", — прокоментувала інша жінка.
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