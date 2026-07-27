"Перетворює пацієнтів на зомбі": киянин помстився своєму психологу підпалом авто

34-річний мешканець Києва кинув у салон чужого автомобіля BMW X5 пластикову пляшку з легкозаймистою сумішшю.

В результаті загоряння транспортний засіб зазнав значних пошкоджень, а сам підпалювач також отримав травми, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Як з'ясувалося, іномарка належала психологу однієї з громадських організацій.

Чоловіку загрожує від трьох до 10 років ув"язнення Фото: Прокуратура Києва

Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру у підпалі автомобіля (ч. 2 ст. 194 КК України). Відомо, що він перебуває на обліку у лікаря-психіатра, а психолог, за його словами, "перетворює пацієнтів на зомбі", тому він влаштував "народний суд".

В якості запобіжного заходу суд призначив йому цілодобовий домашній арешт. Якщо провина підозрюваного буде доведена, йому загрожує від трьох до 10 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, киянин випадково спалив кілька "зайвих" автомобілів.

Також повідомлялося, що в Києві затримали переселенця, який підпалив 12 військових автомобілів.