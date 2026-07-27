"Превращает пациентов в зомби": киевлянин отомстил своему психологу поджогом авто

34-летний житель Киева бросил в салон чужого авто BMW X5 пластиковую бутылку с легковоспламеняющейся смесью.

В результате возгорания транспортное средство получило существенные повреждения, как и сам поджигатель не избежал травм, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как выяснилось, иномарка принадлежала психологу одной из общественных организаций.

Мужчине грозит от трех до 10 лет тюрьмы Фото: Прокуратура Киева

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении в поджоге авто (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Известно, что он состоит на учете у врача-психиатра, а психолог, по его словам, "превращает пациентов в зомби", поэтому он осуществил "народный суд".

В качестве меры пресечения суд избрал ему круглосуточный домашний арест. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

Відео дня

Напомним, киевлянин случайно сжег несколько "лишних" авто.

Также сообщалось, что в Киеве задержали переселенца, который поджег 12 автомобилей военных.