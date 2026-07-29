Провідниця "Укрзалізниці" зворушила мережу простим вчинком (відео)

Провідниця "Укрзалізниці" стала героїнею соцмереж після того, як відео з її участю поширилося в інтрнеті.

Користувачка Валерія Рогоза опублікувала у своїх соцмережах відео, на якому співробітниця УЗ малює дітям класичні твори на пероні, щоб їм не було сумно.

Як видно на відео, дівчатка з нетерпінням чекають, коли зможуть пострибати, а дорослі, можливо, їхні родичі, стоять поруч і спостерігають.

Відео вже набрало десятки тисяч переглядів, і "Укрзалізниця" відреагувала на резонанс, попросивши авторку вказати номер рейсу, щоб відзначити свою співробітницю.

У коментарях з'явилася й дочка героїні відео, яка розповіла, що це її мама. У відповідь вона отримала слова подяки від інших користувачів.

Під відео користувачка Тетяна Полежай подякувала всім за повагу до праці залізничників. Найімовірніше, саме вона й зображена на відео.

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Загалом ці кадри викликали у людей лише найтепліші емоції.

"Ось на цих людях тримається моя віра в людство", "Це так цінно, коли робиш більше, ніж від тебе очікують", "Бачила дуже багато таких милих провідниць-бусінок. З такими навіть у стареньких вагонах дуже приємно й комфортно їздити", "Цей світ тримається на дітях і добрих дорослих", — пишуть під відео.

Нагадаємо, в Одеській області поїзд збив провідницю, яка допомагала пасажирам евакуюватися. Дівчина загинула.

Також повідомлялося, що провідниця з зовнішністю моделі підкорила мережу.