Проводница "Укрзализныци" растрогала сеть простым поступком (видео)

Проводница "Укрзализныци" стала героиней соцсетей после того, как видео с ее участием разлетелось в интернете.

Пользователь Валерия Рогоза опубликовала у себя в соцсетях видео, где сотрудница УЗ рисует детям классики на перроне, чтобы им не было грустно.

Как видно на записи, девочки с нетерпением ждут, когда смогут попрыгать, а взрослые, возможно, их родственники, стоят рядом и наблюдают.

Видео уже собрало десятки тысяч просмотров, и "Укрзализныця" отреагировала на резонанс, попросив автора указать рейс, чтобы отметить свою сотрудницу.

В комментарии пришла и дочь героини видео, которая рассказала, что это ее мама. В ответ она получила слова благодарности от других пользователей.

Под видео пользователь Татьяна Полежай поблагодарила всех за уважение к труду железнодорожников. Скорее всего, именно она и запечатлена на видео.

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В целом эти кадры вызвали у людей только самые теплые эмоции.

"Вот на этих людях держится моя вера в человечество", "Это так ценно, когда делаешь больше, чем от тебя ожидают", "Видела очень много таких милых проводниц-бусинок. С такими даже в стареньких вагонах очень приятно и комфортно ездить", "Этот мир держится на детях и хороших взрослых", — пишут под видео.

Напомним, в Одесской области поезд сбил проводницу, которая помогала пассажирам эвакуироваться. Девушка погибла.

Также сообщалось, что проводница с модельной внешностью покорила сеть.